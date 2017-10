Бьорк рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Ларса фон Триера

Исландка Бьорк Гудмундсдоттир известна в первую очередь как певица, но она несколько раз снималась в кино. Самый известный фильм с ее участием — «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера.

Ранее Бьорк рассказывала, что ей крайне тяжело далась работа в кино, и после «Танцующей в темноте» она решила больше никогда не сниматься. Фон Триер, в свою очередь, критиковал ее за отсутствие дисциплины и отмечал, что певица могла на несколько дней пропасть со съемочной площадки.

В начале октября 2017 года The New York Times и The New Yorker выпустили расследования о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Впоследствии Анджелина Джоли, Азия Ардженто и многие другие актрисы рассказали, что пережили домогательства со стороны Вайнштейна в разные периоды своей карьеры, и что о его поведении было хорошо известно в киноиндустрии. Вайнштейн потерял работу, сейчас в его отношении ведутся расследования в США и Великобритании.