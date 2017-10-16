Бьорк рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Ларса фон Триера

Бьорк
07:07, 16 октября 2017
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Певица Бьорк опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала о пережитых сексуальных домогательствах со стороны режиссера на съемочной площадке. По словам Бьорк, когда она начала сниматься в кино, то обнаружила, что в киноиндустрии считается нормальным, если режиссер пристает к актрисам и позволяет сексуальные домогательства.

Бьорк отмечает, что отвергла домогательства режиссера, но он создал «сеть иллюзий и выставил меня человеком, создававшим проблемы».

По словам Бьорк, ей удалось пережить оскорбления и домогательства в первую очередь благодаря собственной силе, поддержке ее окружения и тому факту, что у нее никогда не было никаких амбиций в кино.

Бьорк отмечает, что, по ее мнению, режиссер стал лучше относиться к актрисам после этого случая. Имя режиссера она в своем обращении ни разу не называет, но отмечает, что речь идет о датчанине. Единственный датский режиссер, с которым она работала, — Ларс фон Триер.

Я боюсь, что другие актрисы, которые работали с этим же мужчиной, не [пережили этого так, как я]. Режиссер прекрасно понимал, что он делает, и я уверена, что его следующий фильм был основан на опыте, который произошел со мной. (англ. яз.).

Бьорк
Исландка Бьорк Гудмундсдоттир известна в первую очередь как певица, но она несколько раз снималась в кино. Самый известный фильм с ее участием — «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера.
Ранее Бьорк рассказывала, что ей крайне тяжело далась работа в кино, и после «Танцующей в темноте» она решила больше никогда не сниматься. Фон Триер, в свою очередь, критиковал ее за отсутствие дисциплины и отмечал, что певица могла на несколько дней пропасть со съемочной площадки.
В начале октября 2017 года The New York Times и The New Yorker выпустили расследования о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Впоследствии Анджелина Джоли, Азия Ардженто и многие другие актрисы рассказали, что пережили домогательства со стороны Вайнштейна в разные периоды своей карьеры, и что о его поведении было хорошо известно в киноиндустрии. Вайнштейн потерял работу, сейчас в его отношении ведутся расследования в США и Великобритании.

Сексуальные домогательства в киноиндустрии

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