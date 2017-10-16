Бьорк рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Ларса фон Триера

Певица Бьорк опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала о пережитых сексуальных домогательствах со стороны режиссера на съемочной площадке. По словам Бьорк, когда она начала сниматься в кино, то обнаружила, что в киноиндустрии считается нормальным, если режиссер пристает к актрисам и позволяет сексуальные домогательства.

Бьорк отмечает, что отвергла домогательства режиссера, но он создал «сеть иллюзий и выставил меня человеком, создававшим проблемы».

По словам Бьорк, ей удалось пережить оскорбления и домогательства в первую очередь благодаря собственной силе, поддержке ее окружения и тому факту, что у нее никогда не было никаких амбиций в кино.

Бьорк отмечает, что, по ее мнению, режиссер стал лучше относиться к актрисам после этого случая. Имя режиссера она в своем обращении ни разу не называет, но отмечает, что речь идет о датчанине. Единственный датский режиссер, с которым она работала, — Ларс фон Триер.