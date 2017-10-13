«Ни одно другое событие в жизни не принесло мне столько вреда» Британская актриса Софи Дикс рассказала, как после домогательств Харви Вайнштейна рухнула ее кинокарьера

История с сексуальными домогательствами голливудского продюсера Харви Вайнштейна пересекла Атлантику. Британская актриса Софи Дикс рассказала о неудавшейся попытке изнасилования со стороны Вайнштейна — и о том, что этот случай поставил крест на ее карьере в кино. «Медуза» пересказывает свидетельство Софи Дикс, опубликованное газетой The Guardian.

Знакомство Софи Дикс и Харви Вайнштейна произошло в 1990-х. В то время актрисе было 22 года. Она уже была известна по работе на телевидении, но крупную роль в кино получила впервые — в 1990-м ее пригласили сниматься в фильме «Час свиньи» вместе с Колином Фертом.

Харви Вайнштейн был исполнительным продюсером этой картины. Он пригласил молодую актрису на ужин в лондонский ресторан, популярный среди деятелей шоу-бизнеса. По словам Дикс, она была польщена вниманием влиятельного кинопродюсера и «наивно» приняла это приглашение; отчасти потому, что встречала Вайнштейна до этого в общих компаниях с другими людьми из киноиндустрии. «Суть в том, что я уже встречалась с ним — прежде чем сняться у него в фильме. Это было удивительное время в моей жизни. Я была открытой и доверчивой и еще никогда не встречалась с хищниками, я даже не допускала мысли, что кто-то может оказаться хищником», — говорит она.

Актриса рассказывает: за ужином вино лилось рекой, а сам Вайнштейн в какой-то момент принялся жаловаться, что в одном из его фильмов все время что-то не так с некоторыми сценами: может быть, Дикс поможет ему отсмотреть эти съемки в его комнате в отеле Savoy? «И я пошла, доверчиво и, наверное, наивно… Вероятно, я подумала что он действительно имеет это в виду», — объясняет она.

В номере Вайнштейн попросил актрису сделать ему массаж, показал ей свою голую спину, а затем начал зажимать ее и силой стягивать с нее одежду. Дикс несколько раз сказала ему «нет, нет, нет», а затем вырвалась и сумела спрятаться в ванной. Через некоторое время в комнате стало тихо, и Дикс попыталась выбраться — но, отперев дверь, она увидела, что Вайнштейн стоит лицом к двери и мастурбирует. Актриса вновь закрылась в ванной. Она выбежала из номера продюсера, когда туда пришла горничная.

Дикс, однако, не хранила молчание и рассказывала эту историю своим друзьям и близким. Через несколько месяцев ей позвонили от Вайнштейна, потребовав «прекратить болтать». На Рождество актрисе позвонил уже сам Вайнштейн и объяснил, что хочет начать новый год с чистого листа, а потому приносит ей извинения и хочет для нее что-нибудь сделать. Возможно, говорит Дикс, имелись в виду деньги, хотя в чем именно состояло предложение Вайнштейна, она так и не поняла — а от его помощи отказалась: «Это было ужасно. Я чувствовала себя напуганной. Я была одна дома. И это было словно еще один акт насилия, еще одна травма».

После этой истории предложения о съемках в кино актрисе больше не поступали. Дикс с тех пор снималась только для телевидения и работала как сценарист — она считает, что ее карьера в кино была испорчена. «Это принесло мне огромный ущерб. Ни одно другое событие в жизни не принесло мне столько вреда», — утверждает актриса.