Дело Харви Вайнштейна: что нового? Продюсера обвинили в домогательствах Леа Сейду и Кара Делевинь. Он уехал в реабилитационную клинику

Расследования, которые замалчивали

Материалы о том, что Харви Вайнштейн на протяжении многих лет злоупотреблял служебным положением и принуждал молодых актрис к действиям сексуального характера, почти одновременно опубликовали два ведущих америанских издания — The New York Times и The New Yorker. Оба работали над статьями несколько месяцев и знали о том, что конкуренты готовят материалы по теме. «Это было соревнование, — рассказал главный редактор The New York Times Дин Бакет после публикации обоих расследований (публикация NYT вышла раньше). — Мы не жертвовали качеством ради скорости, но старались не затягивать».

Автором расследования The New Yorker стал журналист Ронан Фэрроу — сын актрисы Мии Фэрроу и режиссера Вуди Аллена, поддержавший свою сестру Дилан в истории о предполагаемом сексуальном насилии со стороны отца в детстве. Выяснилось, что изначально Фэрроу готовил свой материал про Харви Вайнштейна для телеканала NBC: журналист был ведущим канала с 2014 по 2015 год, а затем стал его постоянным внештатным корреспондентом. Однако телеканал решил не пускать сюжет про Вайнштейна в эфир — и тогда Фэрроу отдал историю The New Yorker. По словам Фэрроу, в процессе его работы сам Харви Вайнштейн пытался давить на него и угрожал судебным иском.

По словам источников The Huffington Post, у руководства NBC были сомнения в достоверности расследования Фэрроу; неназванный сотрудник телеканала сообщил, что первая версия материала не соответствовала журналистским стандартам NBC. Президент NBC News Ноа Оппенгейм сказал, что канал финансировал расследование на протяжении многих месяцев — а значит, для NBC не было никакого смысла «убивать» материал из-за чьего-то давления. Оппенгейм назвал подобные предположения оскорбительными: «Мы поняли, что у нас нет ощущения цельной истории, которую необходимо дать в эфир».

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон объяснились

Одним из людей, осудивших поведение Харви Вайнштейна, стал актер, режиссер и проюсер Бен Аффлек — 10 октября он написал в твиттере, что ему было «тошно» читать о случившемся и подобные действия в отношении женщин недопустимы. Одна из предполагаемых жертв Вайнштейна, актриса Роуз Макгоуэн (по информации The New York Times, ее иск против продюсера был улажен в рамках досудебного финансового соглашения в 1997 году), тут же ответила Аффлеку, что он лжет и прекрасно знал о повадках Вайнштейна — в частности, от нее самой. Впрочем, пользователи соцсетей отметили, что Аффлек в своем твите не утверждал, что слышит о домогательствах Вайнштейна впервые.

Гвинет Пэлтроу, Бен Аффлек и Харви Вайнштейн на вечеринке киностудии Miramax после церемонии «Оскар» в 1999 году BEI / REX / Vida Press

После этого Бену Аффлеку припомнили его собственные неоднозначные действия в отноешнии женщин — в частности, случай 14-летней давности, когда актер в телеэфире схватил за грудь ведущую MTV Хилари Бертон. «Он обнял меня, просунул руку мне подмышку и вдруг сжал мою левую грудь!» — вспоминала потом журналистка. «Все забыли об этом», — написала в твиттере журналистка Шанис Брим. «Я не забыла», — ответила Бертон, после чего Аффлек извинился перед ней в твиттере. СМИ вспомнили и о том, что в 2004 году он перед камерой приставал к ведущей канадского телевидения Анне-Марии Лозик, обнимая ее и требуя «показать сиськи», а визажистка Аннамария Тендлер вспомнила, как Аффлек схватил ее за ягодицы на церемонии «Золотой глобус» в 2014 году. «Я бы тоже хотела получить извинения», — сообщила Тендлер.

12 октября Роуз Макгоуэн заблокировали в твиттере, о чем актриса сообщила в инстаграме. Она предположила, что ее пытаются заставить замолчать (она активно высказывалась против Вайнштейна с момента публикации расследования The New York Times), однако это может быть связано и с тем, что Макгоуэн использовала ненормативную лексику.

Претензии возникли и к другу Бену Аффлека (и Харви Вайнштейна) — актеру Мэтту Дэймону: его обвинили в том, что в 2004 году он давил на журналистку, расследовавшую действия Вайнштейна. Дэймон заявил, что звонил журналистке по просьбе Вайнштена, чтобы дать хорошую рекомендацию главе итальянского офиса Miramax Фабрицио Ломбардо (журналистка предполагала, что Ломбардо был пособником Вайнштейна в его домогательствах), но не более того. Актер также высказался резко против насилия и объективирующего отношения к женщинам.

Новые жертвы

О домогательствах Харви Вайнштейна за последние сутки рассказали еще несколько женщин. Французская актриса, звезда «Жизни Адель» Леа Сейду написала колонку для The Guardian, где рассказала о домогательствах Вайнштейна (ей удалось отбиться от него в гостиничном номере) и назвала его человеком, использовавшим власть, чтобы добиться секса. Актриса утверждает, что Вайнштейн приставал к женщинам прилюдно, а значит, это невозможно было не заметить. Сейду называет всю киноиндустрию сексистской, указывая на то, что у женщин сильно меньше прав, чем у мужчин, и им приходится буквально бороться за возможность заниматься любимым делом, — а также упоминает сексуальные домогательства со стороны режиссеров (впрочем, не называя имен).

Актриса Леа Сейду, обвинившая Харви Вайнштейна в домогательствах

Yann Bohac / SIPA / Scanpix / LETA

Модель и актриса Кара Делевинь рассказала в инстаграме о «прослушивании» в номере Вайнштейна, куда ее принудили подняться. На пробах присутствовала еще одна женщина — и Вайнштейн велел им начать целоваться (Делевинь открытая бисексуалка), а затем начал приставать к модели. Делевинь смогла уйти, но вспоминает, что чувствовала себя беспомощно и униженно. В 2017 году вышел спродюсированный Вайнштейном фильм «Тюльпанная лихорадка», где сыграла Делевинь; она признается, что стыдится этого до сих пор, и считает, что роль досталась ей незаслуженно.

Актриса Хизер Грэм написала в колонке для Variety о своем опыте общения с Вайнштейном (она не стала подниматься к нему в номер и никогда после этого с ним не работала) и о том, почему столько женщин так долго молчали. «Мы не хотим, чтобы нас обвиняли в том, в чем мы не виноваты. Мы не хотим, чтобы нас называли слабыми или говорили, что с нами сложно работать. Мы не хотим быть первым — или единственным — человеком, заговорившим на эту тему», — пишет Грэм.

Будущее Харви Вайнштейна

11 октября Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приостановила членство Харви Вайнштейна, сочтя поведение, в котором его обвиняют, «совершенно недопустимым» и «несовместимым» с ценностями академии. На следующий день в Американской киноакадемии прошло экстренное совещание; еще одно состоится в субботу, 14 октября — на нем будут обсуждаться обвинения в адрес Вайнштейна и дальнейшие действия киноакадемии. О ситуации высказался и президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр: он выразил поддержку пострадавшим женщинам и надежду на то, что «благодаря этому случаю подобная практика уйдет в прошлое».

Полиция Нью-Йорка начала расследование одного из случаев, упоминающихся в материале Фэрроу в The New Yorker. Как сообщает AFP, речь идет о событиях 2004 года и актрисе Люсии Эванс, которую Харви Вайнштейн принудил к оральному сексу. Также расследование в отношении Вайнштейна начала британская полиция — в данном случае дело касается преступления сексуального характера, совершенного в Лондоне в 1980-х, однако подробности пока не разглашаются. По неподтвержденным данным Daily Mail, собственное расследование уже начало ФБР.

Таблоид TMZ сообщал, что сам Харви Вайнштейн винит в произошедшем брата и считает, что Боб Вайнштейн «слил» журналистам порочащие его документы, чтобы единолично завладеть компанией Weinstein Co. Позже представитель Харви Вайнштейна опроверг изданию эту информацию: «Какие бы унизительные вещи не говорил Боб Вайнштейн, Харви продолжает считать его своим братом и не верит, что тот стал передавать досье на него журналистам». Ранее Боб Вайнштейн назвал брата «больным человеком», а его извинения перед предполагаемыми жертвами — «пустыми словами».

Харви Вайнштейн сообщал, что 11 октября должен уехать в Европу на лечение от секс-зависимости, но остался в США. На следующий день его видели выходящим из доме старшей дочери, 22-летней Реми — на улице он обратился к папарацци за поддержкой и сказал, что ему нужна помощь. Перед этим его дочь вызвала скорую помощь, сообщив, что ее отец находится в депрессии и намерен совершить самоубийство. Приехавшая полиция застала семейный конфликт, «с которым родственники разобрались самостоятельно». По последним данным, Харви Вайнштейн улетел в реабилитационный центр, находящийся в Аризоне. Перед отъездом он, выходя из офиса своего адвоката, показал собравшимся фотографам средний палец.