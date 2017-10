Всем известный секрет Голливуда Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы обвинили Харви Вайнштейна в насилии и домогательствах

5 октября в The New York Times вышло расследование о том, что один из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн на протяжении многих лет позволял себе нежелательные сексуальные действия по отношению к подчиненным и молодым актрисам — а потом откупался от их обвинений. После этого Вайнштейна уволили из основанной им компании. О домогательствах со стороны продюсера сообщили еще несколько актрис, включая Ромолу Гарай, Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, а Азия Ардженто рассказала журналу The New Yorker о том, что Вайнштейн заставил ее заниматься с ним оральным сексом. Одни актрисы говорят, что поведение Вайнштейна не было секретом в Голливуде. Другие признаются, что это стало для них шокирующей новостью. 11 октября жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чапмен, объявила , что расстается с мужем. «Медуза» рассказывает о том, как расследование The New York Times заставило киноиндустрию отвернуться от легендарного продюсера.

«Проблема, которая действительно существует»

После публикации в The New York Times сооснователь кинокомпаний Miramax и The Weinstein Company, обладатель «Оскара» и BAFTA Харви Вайнштейн публично раскаялся в своих поступках. 9 октября Вайнштейна уволили из его собственной киностудии, а 10 октября объявили, что имя основателя уберут из названия компании. Журналистам стало известно, что перед увольнением Вайнштейн просил агентов главных голливудских знаменитостей и глав других киностудий заступиться за него перед советом директоров The Weinstein Company — но безрезультатно.

Продюсер писал коллегам о том, что хочет временно отойти от дел, чтобы спасти свою репутацию и сохранить должность. Большинство обвинений он отрицал. «Если я пройду через психотерапию и возьму курс психологических консультаций, как это делали другие люди, думаю, мне дадут второй шанс. <…> Все, что мне нужно, — чтобы меня поддержала киноиндустрия», — говорилось в письме, предоставленном редакции The New York Times одним из его получателей.

Накануне рассмотрения вопроса об увольнении Харви Вайнштейна из The Weinstein Company из совета директоров компании вышли сразу несколько человек. Решение принимали четыре оставшихся директора — в том числе и его брат Боб Вайнштейн, с которым в конце 70-х Харви основал легендарную киностудию Miramax. В письме советнице Харви Вайнштейна его брат заявил, что «Харви, вероятно, и правда нужно обратиться за профессиональной помощью и решить проблему, которая действительно существует». Он также сообщил, что демократические организации возвращают деньги, которые Харви Вайнштейн жертвовал им на поддержку прав женщин.

Злоупотребление властью

Первой женщиной, рассказавшей о приставаниях Харви Вайнштейна после публикации расследования The New York Times, стала звезда «Искупления» Джо Райта, «Ангела» Франсуа Озона и мини-сериала «Эмма» Ромола Гарай. По ее словам, это случилось, когда ей было всего 18 лет — то есть в 2000 году, после ее первой большой роли. «Как у любой другой женщины в индустрии, у меня было „персональное интервью“ у Харви Вайнштейна; после прослушивания нужно было, чтобы он лично одобрил твою кандидатуру», — рассказала Гарай. Актриса утверждает, что ее попросили подняться к Вайнштейну в номер отеля, где он встретил ее в халате. По воспоминаниям актрисы, она ощущала себя не вправе сопротивляться. «Это было злоупотребление властью», — объяснила Гарай. Она добавила, что заговорила только сейчас, так как до этого момента в киноиндустрии подобное поведение не считали проблемой и ее никто не стал бы слушать.

Актриса Ромола Гарай, обвинившая Харви Вайнштейна в домогательствах, на красной дорожке Лондонского кинофестиваля, 10 октября 2017 года Niklas Halle N / AFP / Scanpix / LETA

После этого о домогательствах со стороны Вайнштейна рассказала актриса и телеведущая Лорен Сивиан — по ее словам, около десяти лет назад продюсер зажал ее на вечеринке в углу, велел «заткнуться» и начал мастурбировать, пока не достиг оргазма. Как объяснила женщина, она не стала заявлять о случившемся, так как боялась скандала и самого Вайнштейна, обладавшего большим медийным влиянием. О домогательствах со стороны Вайнштейна также написала пост на Medium бывшая модель Зои Брок. Она вспоминает, как в 23 года познакомилась с продюсером на Каннском кинофестивале, где он обманом увез ее в отель, сказав, что туда перенесли вечеринку — и друзья девушки едут туда же в другой машине. Брок говорит, что у них оказалась общая близкая знакомая, режиссер Джейн Кэмпион, так что она чувствовала себя в безопасности. Когда они остались наедине, продюсер разделся и попытался сделать ей массаж, и Брок пришлось прятаться от него в ванной.

The New Yorker поговорил с несколькими женщинами, утверждающими, что Харви Вайнштейн совершал в их адрес насильственные действия сексуального характера. В их числе — актриса и режиссер Азия Ардженто, дочь легендарного режиссера фильмов ужасов Дарио Ардженто. Она подробно рассказала изданию о том, в 1997 году приняла приглашение на вечеринку Вайнштейна в отеле, но обнаружила, что в номере, кроме них двоих, никого нет. Когда продюсер вышел из ванной в халате и с бутылкой лосьона для массажа, она попыталась протестовать, но была так испугана, что не стала сопротивляться. Тогда, по ее словам, Вайнштейн задрал ей юбку и, несмотря на ее просьбы остановиться, начал делать ей куннилингус. Ардженто говорит, что долгие годы винила себя за то, что не нашла в себе сил отбиваться, и была сильно травмирована произошедшим. Как сказала изданию Ардженто, ее чувство вины и неспособность рассказать о случившемся усугубляло то, что впоследствии она несколько раз добровольно занималась с Вайнштейном сексом и принимала его помощь.

Еще одной женщиной, которую Вайнштейн, по ее словам, заставил заниматься оральным сексом, была начинающая актриса Люсия Эванс. Она рассказала The New Yorker, что продюсер пригласил ее поговорить о делах к себе в офис, хвалил ее и обещал роли, а потом расстегнул штаны и заставил взять его член в рот. Эванс говорит, что просила его остановиться, но он не слушал, и она просто сдалась. «Он крупный мужчина, и он меня пересилил, — рассказала женщина. — Это самое ужасное, и именно поэтому он так долго проделывал это с женщинами: люди просто сдаются, а потом еще чувствуют, что сами виноваты в произошедшем». Истории про попытки принудить их к нежелательным действиям изданию также рассказали Мира Сорвино и Розанна Аркетт. По словам Аркетт, она дала отпор продюсеру, хотя он угрожал, что она совершает большую ошибку, — а после этого потеряла как минимум одну из ролей, на которые была подписана. Розанна Аркетт сказала, что Вайнштейн «портил ей жизнь» на протяжении многих лет.

Вещественное доказательство

Еще одним свидетельством, которое получил The New Yorker, стала запись приставаний Харви Вайнштейна к итальянской модели Амбре Гутьеррес в 2015 году. После того как при личной встрече Вайнштейн схватил ее за грудь и, несмотря на протесты, попытался задрать ей юбку, модель обратилась в полицию — а затем согласилась на еще одну встречу с продюсером, которую записали на пленку. На полицейской записи, опубликованной изданием, слышно, как Вайнштейн заставляет девушку пойти с ним в номер и требует не устраивать сцену в холле отеля. Он клянется своими детьми, что не сделает ничего плохого, и продолжает настаивать, хотя Гутьеррес повторяет, что ей некомфортно и она не хочет с ним близких контактов. На вопрос Гутьеррес, зачем он схватил ее накануне за грудь, Вайнштейн говорит, что просто «привык так делать», велит ей сесть рядом с ним и говорит, чтобы она не портила с ним отношения «из-за пяти минут».

Harvey Weinstein caught on tape admitting to groping a woman's breasts; 3 women now accuse him of rape - New Yorker pic.twitter.com/QJSqzqFesc — BNO News (@BNONews) October 10, 2017

Как пишет The New Yorker, после обращения Гутьеррес в полицию в прессе стали появляться публикации о ее прошлом — в том числе о том, что она участвовала в развратных вечеринках бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони, а также обвиняла в сексуальном насилии некоего итальянского бизнесмена. По словам источника издания в полиции, после этого, несмотря на все собранные доказательства вины Вайнштейна, офис окружного прокурора отказался возбуждать против него уголовное дело.

10 октября в публикации The New York Times о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна рассказали актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Обе они, по их словам, столкнулись с насильственными действиями с его стороны, когда были начинающими актрисами: Пэлтроу было 22 года, а Джоли — 23. «У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности, и с тех пор я решила никогда с ним не работать и предупреждала других», — сказала Джоли, уточнив, что он приставал к ней в гостиничном номере. Пэлтроу рассказала, что, как и многим, Вайнштейн предлагал ей сеанс массажа и трогал. «Я была совсем юной, у меня был с ним контракт, и я окаменела от ужаса», — вспоминает актриса, которая позже получила «Оскар» за роль в спродюсированном Вайнштейнами фильме «Влюбленный Шекспир». Она рассказывает, что пожаловалась тогда своему бойфренду Брэду Питту, и тот пошел на конфликт с продюсером. После этого Вайнштейн велел ей не распространяться о случившемся, и она согласилась, боясь, что ее уволят со съемок.

Заговор молчания

В статье The New York Times «Медийные сообщники Харви Вайнштейна», вышедшей после расследования, говорится, что поведение Вайнштейна обсуждалось годами, но СМИ не писали об этом, так как никто не хотел портить с кинопродюсером отношения. В то же время журналистка и основательница сайта о медиаиндустрии TheWrap Шэрон Ваксман рассказала, что эти попытки пресекали и в самой газете. По ее словам, в 2004 году она пыталась написать в The New York Times (где она тогда работала) репортаж на эту тему — но материал жестко отредактировали, вырезав из него всю информацию об обвинениях в адрес Вайнштейна. По утверждению Ваксман, это было сделано под давлением как самого продюсера, который был рекламодателем издания, так и его друзей — Мэтта Деймона и Расселла Кроу.

Реакция коллег Харви Вайнштейна по Голливуду последовала не сразу. Спустя несколько дней после публикации в The New York Times Мэрил Стрип (назвавшая Харви Вайнштейна богом в своей речи на «Золотом глобусе» 2012 года) заявила, что о его поведении в индустрии знали совсем не все. «Если бы это было известно, то давно было бы в прессе», — сказала актриса в своем официальном заявлении. Она рассказала, что с ней Вайнштейн всегда вел себя уважительно, хоть и бывал вспыльчив, а также что она ничего не знала о его сексуальных домогательствах к другим женщинам.

Речь Мэрил Стрип на церемонии «Золотой глобус», в которой она назвала Харви Вайнштейна богом Bazaar Daily News

Мэрил Стрип назвала приписываемое Вайнштейну поведение отвратительным и непростительным — но в целом не исключительным. С ней согласилась и актриса и режиссер «Девочек» Лена Данэм. В своей колонке «Харви Вайнштейн и мужское молчание» Данэм написала, что продюсер — далеко не единственный, кому в киноиндустрии позволялось подобное поведение. Актриса Минди Калинг подчеркнула, что в этой ситуации очень важна реакция мужчин: «Именно этого он боится больше всего: что исчезнет молчаливая мужская поддержка такого поведения».

С критикой в адрес Вайнштейна выступили, в частности, Бен Аффлек, Майкл Китон, Марк Руффало, Джордж Клуни, Кевин Смит и Сет Роген. «Я верю всем женщинам, рассказавшим о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна», — написал в твиттере Роген. «Меня тошнит от того, что я прочитал, — заявил Аффлек. — Мы должны лучше защищать наших сестер, друзей, коллег и дочерей, поддерживать тех, кто находит в себе смелость рассказать о случившемся, и стремиться к тому, чтобы больше женщин имели влияние».

О недопустимости подобных поступков высказались также актрисы Дженнифер Лоуренс и Джуди Денч. В то же время они заявили, что никогда не сталкивались с неподобающим поведением со стороны Вайнштейна и ничего не знали о таких случаях. Джессика Честейн, наоборот, написала в твиттере, что ее предупреждали о привычках Харви Вайнштейна с самого начала карьеры. «Об этом все говорили. Отрицать это — значит создавать благоприятные условия для того, чтобы такие вещи повторялись», — написала звезда «Древа жизни» и «Интерстеллара». Это подтвердила и актриса Гленн Клоуз, добавив, что институт «кастинга на диване» до сих пор процветает в Голливуде, где считается нормальным, чтобы «властный, эгоистичный и известный человек ожидал сексуальных услуг в обмен на работу». Кейт Уинслет сказала, что до нее доходили подобные слухи про Харви Вайнштейна, но она надеялась, что они ложные.

10 октября ситуацию прокомментировала и Хиллари Клинтон, чью избирательную кампанию Харви Вайнштейн публично поддерживал, в том числе с помощью пожертвований. В ее официальном заявлении, опубликованном через представителя, говорится, что политик была шокирована обнародованной информацией. «Поведение, описанное женщинами, недопустимо. Их смелость и поддержка общественности очень важны для того, чтобы подобные вещи не повторялись», — заявила Клинтон.

Кто поддержал Харви Вайнштейна (а потом передумал)

Харви Вайнштейна попыталась защитить его приятельница, модный дизайнер Донна Каран. На просьбу прокомментировать ситуацию она сказала, что неподобающее отношение к женщинам во всем мире необходимо обличать. Однако, по ее мнению, многие женщины своим сексуальным внешним видом сами напрашиваются на приставания — и «надо думать о том, как мы воспитываем своих детей, во что разрешаем им одеваться и как себя вести». Позже она взяла свои слова назад, сказав, что они были вырваны из контекста.

В своем интервью, которое Харви Вайнштейн дал газете New York Post сразу после публикации расследования The New York Times, продюсер говорил, что его полностью поддерживает жена, дизайнер марки Marchesa Джорджина Чапмен. Вайнштейн сказал, что у них с женой было несколько «очень жестких» разговоров на эту тему, а также признался, что у него «худший характер на свете» и он часто вел себя неподобающе. По его словам, жена «дала ему пинка», чтобы он стал хорошим человеком и заслужил прощение у тех, кого он обидел. Однако 10 октября Джорджина Чапмен официально заявила, что решила расстаться с мужем. «Мое сердце обливается кровью из-за всех женщин, которым пришлось перенести эти ужасные страдания», — говорится в ее заявлении. Дизайнер попросила прессу проявить уважение и не беспокоить ее и детей в такой момент. 65-летний Вайнштейн и 41-летняя Чапмен были женаты с 2007 года, у пары есть семилетняя дочь и четырехлетний сын.

Харви Вайнштейн с женой Джорджиной Чапмен на церемонии «Оскар», 26 февраля 2017 года Rob Latour / REX / Vida Press

От поддержки Харви Вайнштейна отказалась и его советница Лиза Блум, которая консультировала его по вопросам гендерной политики и защищала от критики. Блум — адвокат, которая сделала карьеру на защите жертв сексуального насилия. Многие, в том числе ее мать, известная феминистка и правозащитница Глория Оллред, были удивлены желанием Блум работать с Вайнштейном и помогать ему. «Я бы никогда не стала представлять интересы мистера Вайнштейна, — сказала Оллред. — Наоборот, я бы стала представлять любого, кто обвинил бы его в сексуальных домогательствах, даже если бы это означало сразиться с моей собственной дочерью в суде».

СМИ и пользователи соцсетей заметили, что решение Блум защищать Харви Вайнштейна могло быть продиктовано личными интересами: Вайнштейн должен был продюсировать сериал по мотивам ее книги о Трейвоне Мартине — 17-летнем афроамериканце, которого застрелил дружинник в 2012 году. Лиза Блум собиралась использовать в качестве доказательств невиновности Вайнштейна его фотографии с предполагаемыми жертвами, на которых они держатся дружелюбно. 7 октября Лиза Блум уволилась с поста советницы Харви Вайнштейна.

Сам Харви Вайнштейн и его представители никак не прокомментировали новые обвинения в адрес продюсера.