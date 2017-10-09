Подозреваемый в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейн уволен из собственной компании
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, подозреваемый в сексуальных домогательствах, уволен из компания Weinstein Co., одним из основателей которой он является.
Совет директоров Weinstein Co., говорится в заявлении, распространенном компанией, принял решение об увольнении Вайнштейна «в свете новой информации о его неподобающем поведении, появившейся в последнее время».
Какие-либо иные подробности, кроме того, что Вайнштейн был уведомлен об увольнении, компания пока сообщать не стала.
После увольнения Вайнштейна компанией руководят его брат Боб, занимающий пост сопредседателя, и гендиректор Дэвид Глассер (англ.яз.).
65-летний Харви Вайнштейн — один из самых влиятельных голливудских продюсеров. В числе его работ фильмы «Влюбленный Шекспир», «Криминальное чтиво» и «Чикаго».
В октябре стало известно, что Вайнштейн подозревается в сексуальных домогательствах к подчиненным и актрисам. Домогательства, по данным The New York Times, опубликовавшей расследование о Вайнштейне, продолжались на протяжении нескольких десятков лет, но ни в одном из случаев до суда дело не доходило.