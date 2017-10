Основателя киностудии Miramax Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах. Он покаялся, но хочет подать в суд за клевету

В The New York Times вышло расследование о возможных сексуальных домогательствах к актрисам и подчиненным со стороны одного из самых влиятельных голливудских продюсеров — Харви Вайнштейна. По информации издания, на протяжении десятилетий женщины (в том числе актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн) становились жертвами его приставаний, но ни один случай не дошел до суда. В ответ Вайнштейн опубликовал официальное заявление с извинениями и пообещал исправиться, но затем объявил, что намерен подать на издание в суд. Представлять его интересы будет адвокат Чарльз Хардер, добившийся закрытия Gawker по иску Халка Хогана. «Медуза» рассказывает, что известно об этой истории.

Десятилетия обвинений

5 октября The New York Times опубликовала статью, озаглавленную «Десятилетия обвинений Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах», — о сооснователе кинокомпаний Miramax и The Weinstein Company (6 октября заголовок поменяли на «Харви Вайнштейн на протяжении многих лет откупался от обвинений в сексуальных домогательствах»). В ней говорится, что издание узнало о ряде случаев, когда коллеги по индустрии и подчиненные обвиняли Харви Вайнштейна в домогательствах, — но эти конфликты были разрешены без участия суда и не предавались огласке. Об этом журналистам рассказали бывшие и нынешние подчиненные Вайнштейна и другие работники киноиндустрии. Издание также ссылалось на официальные бумаги, переписку и внутренние документы обеих кинокомпаний Вайнштейна, подтверждавшие эту информацию.

По словам двух подчиненных Вайнштейна, пожелавших остаться анонимными, продюсер в разные годы урегулировал конфликты как минимум с восемью женщинами, обвинившими его в приставаниях и нежелательных физических контактах. Среди них были две ассистентки (в 1990 и 1998 годах), актриса (1997-й), итальянская модель (2015-й) и сотрудница The Weinstein Company Лорен ОʼКоннор (также в 2015-м).

ОʼКоннор написала руководству The Weinstein Company о различных случаях сексуальных домогательств со стороны Харви Вайнштейна, о которых ей стало известно от коллег. «В этой компании установилась токсичная атмосфера для женщин», — говорилось в письме ОʼКоннор. Она также рассказала, что в ее обязанности входило обсуждать потенциальные роли с молодыми актрисами после того, как Вайнштейн лично «собеседовал» их в номере отеля. По мнению ОʼКоннор, ее использовали, чтобы налаживать связи с «женщинами в уязвимом положении, надеявшимися получить работу».

Как подчеркивает The New York Times, все это не вяжется с публичным образом Харви Вайнштейна. Он и его брат Боб Вайнштейн основали знаменитую независимую киностудию Miramax в конце 1970-х и выпускали авторское кино, от Стивена Содерберга до Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. В числе известных фильмов Miramax — «Умница Уилл Хантинг», «Влюбленный Шекспир», «Криминальное чтиво» и «Чикаго»; у созданной Вайнштейнами в 2005 году The Weinstein Company на счету такие хиты, как «Король говорит», «Игра в имитацию», «Бесславные ублюдки» и «Джанго освобожденный». Многолетнее сотрудничество с Квентином Тарантино Харви Вайнштейн называл «22-летним супружеством».

Вайнштейны поддерживали Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании и взяли к себе интерном дочь Барака Обамы Малию. В том же 2015 году, когда ОʼКоннор написала свой доклад о домогательствах в The Weinstein Company, кинокомпания выпустила нашумевшую документалку об изнасилованиях в кампусах «The Hunting Ground», а в 2016-м Харви Вайнштейн основал частный фонд для поддержки ЛГБТ, прав женщин, и в частности женщин-режиссеров в Голливуде.

Массаж вместо деловой встречи

По утверждению The New York Times, большинство случаев, описанных предполагаемыми жертвами Харви Вайнштейна, происходили по одному и тому же сценарию. Продюсер приглашал молодых женщин на деловую встречу в лобби отеля, но на месте выяснялось, что он ждет в номере. Там он либо встречал гостью голым, либо предлагал сделать ему массаж (или, наоборот, помассировать собеседницу), либо просил посмотреть, как он принимает душ.

Об этом впервые рассказала в интервью Variety в 2015 году актриса Эшли Джадд, сыгравшая в триллерах «Амнезия», «Целуя девушек» и «Двойной просчет», а также в трех частях «Дивергента». Тогда Джадд не стала называть имя продюсера, однако позже подтвердила, что это был Харви Вайнштейн. Актриса говорила, что приехала к нему на встречу обсудить возможное сотрудничество, он попросил ее подняться к нему в номер и сразу повел себя очень напористо: в частности, стал предлагать ей массаж и помочь ему одеться, на что она упорно отвечала отказом. Она объяснила, что не решилась пойти на открытый конфликт и сразу уйти из номера, а вместо этого пыталась придумать способ закончить встречу, чтобы не разозлить Вайнштейна. После этого, как она утверждает, его студия ни разу не предложила ей роль. По словам Джадд, позже она узнала от других актрис, что со многими из них Харви Вайнштейн вел себя точно так же.

Актрисы, предположительно ставшие жертвами домогательств Харви Вайнштейна: Роуз Макгоуэн (слева, 2015 год) и Эшли Джадд (справа, 2017 год) AP / Scanpix / LETA

В частности, как утверждает издание, с домогательствами Вайнштейна столкнулась актриса Роуз Макгоуэн. Якобы продюсер приставал к ней в номере отеля во время Сандэнсовского кинофестиваля в 1997 году — а позже урегулировал конфликт во внесудебном порядке, как и с другими обвинявшими его женщинами. Размер компенсации и детали сделок не разглашаются, но, по утверждению источников, знакомых с ситуацией, за молчание женщинам выплачивали от 80 до 150 тысяч долларов. По условиям соглашения они не имеют права говорить о произошедшем; Роуз Макгоуэн и другие участницы предполагаемых разрешенных конфликтов отказались давать комментарии изданию.

В то же время The New York Times уточняет, что многие женщины, работавшие с Харви Вайнштейном, сказали, что никогда не сталкивались с приставаниями с его стороны.

Борьба с демонами

Сразу после обращения Лорен ОʼКоннор к совету директоров The Weinstein Company один из его членов пообещал, что в компании будет проведено независимое расследование, — однако этого так и не произошло. В комментарии The New York Times Харви Вайнштейн признал, что его поступки в прошлом причинили коллегам много вреда, и попросил прощения за это. «Я стараюсь исправиться, но мне еще предстоит много работать над собой», — сказал продюсер. После публикации он выпустил подробное официальное заявление, в котором сослался на то, что вырос в 60-е и 70-е годы, когда правила поведения были другими, просил дать ему второй шанс и назвал произошедшее «тревожным звонком, открывшим ему глаза».

По словам продюсера, в последнее время он осознал, что ему необходимо «бороться со своими демонами». Для этого Вайнштейн, как он утверждает, обратился к психотерапевтам, а также планирует временно отстраниться от руководства компанией. Он также говорит, что около года назад нанял специальную команду советников во главе с Лизой Блум — адвокатом, специализирующейся на защите жертв сексуальных домогательств. Сама Блум назвала продюсера «динозавром, который учится новым манерам» и сказала, что ей пришлось объяснять ему, как люди, находящиеся в зависимом положении от него, воспринимают его поступки.

Вскоре после официального заявления Харви Вайнштейна его адвокат Чарльз Хардер (выигравший суд у Gawker по иску Халка Хогана, что привело к банкротству издания) сообщил, что продюсер собирается подать в суд на The New York Times за клевету. Он считает, что все утверждения издания основаны на слухах и журналистских ошибках. В ответ представительница The New York Times Даниелла Родес Ха подчеркнула, что редакция не сомневается в опубликованных данных, а также что Харви Вайнштейн знал о готовящейся статье и ее содержании и мог оспорить конкретные факты до публикации.