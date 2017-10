Имя Харви Вайнштейна, подозреваемого в домогательствах, уберут из названия основанной им компании

Компания Weinstein Co. сменит название из-за того, что один из ее основателей — продюсер Харви Вайнштейн — подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил Associated Press источник в Weinstein Co.

Собеседник агентства не уточнил, какие рассматриваются варианты нового названия, указав лишь, что компания не будет носить имя Вайнштейна.

Кроме того, по данным источника AP, имя Харви Вайншейна уберут из титров нескольких проектов, над которыми он работал в качестве продюсера.