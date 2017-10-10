Имя Харви Вайнштейна, подозреваемого в домогательствах, уберут из названия основанной им компании
Компания Weinstein Co. сменит название из-за того, что один из ее основателей — продюсер Харви Вайнштейн — подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил Associated Press источник в Weinstein Co.
Собеседник агентства не уточнил, какие рассматриваются варианты нового названия, указав лишь, что компания не будет носить имя Вайнштейна.
Кроме того, по данным источника AP, имя Харви Вайншейна уберут из титров нескольких проектов, над которыми он работал в качестве продюсера.
65-летний Харви Вайнштейн — один из самых влиятельных голливудских продюсеров, работавший, в числе прочего, над такими фильмами как «Влюбленный Шекспир», «Криминальное чтиво» и «Чикаго».
Фильмы, созданные компанией Weinstein Co., неоднократно получали «Оскары», в том числе в главной номинации «лучший фильм», награды в которой вручаются продюсерам. Так, «Оскаром» за «лучший фильм» были отмечены «Король говорит» и «Артист».
В октябре The New York Times опубликовала расследование о возможных сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам и подчиненным. По данным издания, домогательства продолжались на протяжении нескольких десятков лет.
Спустя несколько дней после публикации расследования Weinstein Co. объявила об увольнении Харви Вайнштейна.