От продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в домогательствах, ушла жена

People
06:10, 11 октября 2017
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Жена голливудского продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в сексуальных домогательствах, Джорджина Чапмэн объявила о расставании с мужем.

«Мое сердце разбивается из-за огромных страданий, которые испытывали женщины из-за этих непростительных действий», — говорится в заявлении Чапмэн, опубликованном People.

«Я решила оставить мужа. Мой главный приоритет — забота о маленьких детях, и я прошу СМИ проявить уважение к моей частной жизни в этот момент», — сообщила Чапмэн.

Когда будет начат бракоразводный процесс, пока не уточняется.

Джорджина Чапмэн и Харви Вайнштейн состояли в браке с 2007 года. У них двое детей — дочь семи лет и четырехлетний сын. Чапмэн — одна из основательниц бренда модной одежды и украшений Marchesa, популярного среди голливудских актрис.
65-летний Харви Вайнштейн — один из самых влиятельных голливудских продюсеров, работавший, в числе прочего, над такими фильмами как «Влюбленный Шекспир», «Криминальное чтиво» и «Чикаго».
В начале октября The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам и подчиненным, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.
О домогательствах со стороны Вайншейна рассказали, в числе прочих, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Азия Ардженто и Мира Сорвино.
Из-за подозрений в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейн был уволен из основанной им компании Weinstein Co. Также стало известно, что Weinstein Co. планирует сменить название, убрав из него имя продюсера.

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