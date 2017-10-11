От продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в домогательствах, ушла жена

Жена голливудского продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в сексуальных домогательствах, Джорджина Чапмэн объявила о расставании с мужем.

«Мое сердце разбивается из-за огромных страданий, которые испытывали женщины из-за этих непростительных действий», — говорится в заявлении Чапмэн, опубликованном People.

«Я решила оставить мужа. Мой главный приоритет — забота о маленьких детях, и я прошу СМИ проявить уважение к моей частной жизни в этот момент», — сообщила Чапмэн.

Когда будет начат бракоразводный процесс, пока не уточняется.