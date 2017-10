Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли рассказали о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна

Издания The New York Times и The New Yorker 10 октября опубликовали новые свидетельства женщин о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Журналистам рассказали о домогательствах, в частности, актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Азия Ардженто и Мира Сорвино.

По словам Гвинет Пэлтроу, Вайнштейн домогался ее перед съемками экранизации романа Джейн Остин «Эмма» (фильм вышел в 1996 году); ей было тогда 22 года. Актрисе назначили встречу с Вайнштейном в отеле; по ее словам, он вызвал ее в свой номер, попытался сделать ей массаж и предложил пройти в спальню, после чего она ушла.

Пэлтроу рассказала о случившемся Брэду Питту, с которым в тот момент встречалась. При встрече с Вайнштейном актер велел ему никогда больше не прикасаться к Пэлтроу. После этого продюсер позвонил актрисе и «долго кричал» на нее, требуя никому больше не говорить о случившемся. Представитель Брэда Питта подтвердил газете слова актрисы.

Анджелина Джоли заявила The New York Times, что у нее был «плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности», после которого она решила больше никогда с ним не связываться; по ее словам, она предупреждала других людей о поведении продюсера.

Итальянская актриса Азия Ардженто рассказала The New Yorker, что в 1997 году в отеле во Франции Вайнштейн против ее воли занялся с ней оральным сексом. После этого, рассказала она, он продолжал пытаться связаться с ней, и они сблизились; в течение пяти лет у них было несколько «односторонних» сексуальных контактов. Случившееся, как следует из публикации, она отразила в своем фильме 2000 года «Пурпурная дива»; увидев картину, Вайнштейн, по словам Ардженто, сказал ей: «Ха-ха, очень смешно» и «Извини, что бы там ни случилось».