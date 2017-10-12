Бену Аффлеку после критики Харви Вайнштейна напомнили, что он в 2003 году схватил телеведущую за грудь. Актер извинился

The Guardian
22:06, 11 октября 2017
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Актер Бен Аффлек извинился перед актрисой и телеведущей Хилари Бертон за то, что в 2003 году в эфире MTV схватил ее за грудь. Про эпизод вспомнили после того, как Аффлек 10 октября опубликовал заявление с критикой продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. 

Речь идет об одном из выпусков программы «Total Request Live», которую вела Бертон. Как следует из ролика с этим эпизодом и позднейшими комментариями Бертон, во время интервью Аффлек обнял ее и схватил за левую грудь.

Ben Affleck Gropes Hilarie Burton On TRL
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Случившееся упомянула в обсуждении заявления Аффлека о Вайшнтейне пользователь твиттера Шанис Брим. Она написала, что «про это все забыли», однако ей ответила сама Бертон — сказав, что не забыла.

Через несколько часов Аффлек написал в твиттере, что «повел себя по отношению к мисс Бертон неподобающе» и «искренне извиняется».

Бен Аффлек опубликовал заявление с осуждением продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах известные актрисы, 10 октября — после второй публикации The New York Times, в которой о приставаниях Вайнштейна рассказали Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.

В заявлении Аффлека не упоминается, было ли ему известно о поведении продюсера до недавних публикаций, однако текст позволяет сделать вывод, что ему известно не было. После того, как Аффлек опубликовал текст, его обвинила во лжи актриса Роуз Макгоуэн, к которой, по информации The New York Times, Вайнштейн приставал в 1997 году и которой заплатил за молчание 100 тысяч долларов. По ее словам, они с Аффлеком обсуждали случившееся с ней.

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