Британская академия кино и телевидения приостановила членство Харви Вайнштейна

Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приостановила членство Харви Вайнштейна в связи с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него в октябре.

В академии заявили, что, хотя ранее получали от Вайнштейна помощь, считают «совершенно недопустимым» и «несовместимым» со своими ценностями поведение, в котором продюсера обвиняют.

«Мы надеемся, что это объявление ясно даст понять, что такому поведению не место в нашей индустрии», — заявили в BAFTA.