Британская академия кино и телевидения приостановила членство Харви Вайнштейна
Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приостановила членство Харви Вайнштейна в связи с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него в октябре.
В академии заявили, что, хотя ранее получали от Вайнштейна помощь, считают «совершенно недопустимым» и «несовместимым» со своими ценностями поведение, в котором продюсера обвиняют.
«Мы надеемся, что это объявление ясно даст понять, что такому поведению не место в нашей индустрии», — заявили в BAFTA.
Академия BAFTA ежегодно вручает награды в области кино и телевидения; премия считается одной из самых престижных в киноиндустрии. Харви Вайнштейн традиционно устраивает вечеринки для участников мероприятия.
В октябре 2017 года The New York Times и другие СМИ сообщили, что один из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн на протяжении многих лет сексуально домогался женщин, среди которых были его подчиненные и актрисы, снимавшиеся в его фильмах. Среди тех, кто рассказал о домогательствах со стороны Вайшнтейна, оказались Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.
После публикации The New York Times Харви Вайнштейн был уволен из основанной им компании Weinstein Company. Сообщалось, что фирма рассматривает возможность сменить название. Жена продюсера Джорджина Чапмэн объявила, что уходит от него.