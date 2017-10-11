«Думаю, всем надо остановиться. Это неправильно». Линдси Лохан выступила в защиту Харви Вайнштейна

Актриса Линдси Лохан поддержала продюсера Харви Вайнштейна, столкнувшегося с обвинениями в сексуальных домогательствах. Она опубликовала в инстаграме видео, в котором выразила сочувствие Вайнштейну. «То, что происходит, — я не думаю, что это правильно», — сказала актриса.

Лохан также прокомментировала решение жены продюсера Джорджины Чапмэн, которая объявила, что уходит от мужа. По словам Лохан, Чапмэн следует остаться с мужем ради него самого.

Лохан отметила, что работала вместе с Вайнштейном над несколькими фильмами, и он не сделал ей ничего плохого. «Думаю, всем надо остановиться. Это неправильно», — сказала актриса.

Как сообщает People, менее чем через час после публикации видео Линдси Лохан удалила его из инстаграма. Однако запись сохранили другие пользователи соцсетей.