«Думаю, всем надо остановиться. Это неправильно». Линдси Лохан выступила в защиту Харви Вайнштейна
Актриса Линдси Лохан поддержала продюсера Харви Вайнштейна, столкнувшегося с обвинениями в сексуальных домогательствах. Она опубликовала в инстаграме видео, в котором выразила сочувствие Вайнштейну. «То, что происходит, — я не думаю, что это правильно», — сказала актриса.
Лохан также прокомментировала решение жены продюсера Джорджины Чапмэн, которая объявила, что уходит от мужа. По словам Лохан, Чапмэн следует остаться с мужем ради него самого.
Лохан отметила, что работала вместе с Вайнштейном над несколькими фильмами, и он не сделал ей ничего плохого. «Думаю, всем надо остановиться. Это неправильно», — сказала актриса.
Как сообщает People, менее чем через час после публикации видео Линдси Лохан удалила его из инстаграма. Однако запись сохранили другие пользователи соцсетей.
lindsay lohan (and her whack accent) is defending Harvey Weinstein on her insta rn. GOODBYE TO YOU FOREVER. pic.twitter.com/aMzvAOXPYp— lauren yap (@itslaurenyap) October 11, 2017