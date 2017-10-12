«Я не справляюсь. Мне нужна помощь». Харви Вайнштейн обратился к папарацци

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн в среду, 11 октября, вышел из дома в Лос-Анжелесе и обратился к папарацци, которые собрались на улице. Садясь в машину, Вайнштейн сказал, что «не справляется», и что ему нужна помощь.

Он сказал, что сейчас оказался в тяжелой ситуации, и заслуживает «второй шанс». Также он отметил, что всегда хорошо относился к папарацци в отличие от «гребаных ублюдков, которые относятся к вам как к дерьму». Издание TMZ, которое опубликовало обращение Вайнштейна к папарацци, предполагает, что продюсер может иметь в виду голливудских знаменитостей.

За несколько часов до съемки этого видео дочь Вайнштейна Реми позвонила в службу 911 и сказала, что ее отец думает о самоубийстве и находится в депрессии. Впоследствии к ее дому, где находился и сам Вайнштейн, приехала полиция.