Американская киноакадемия объявила экстренное совещание из-за Харви Вайнштейна
Члены Американской киноакадемии проведут в субботу, 14 октября (воскресенье по московскому времени), экстренное совещание, на котором обсудят дальнейшее членство в этой организации продюсера Харви Вайнштейна.
Объявляя о совещании совета управляющих, Киноакадемия назвала «отвратительными» сексуальные домогательства, в которых подозревается Вайнштейн.
Ранее членство Вайнштейна приостановила Британская киноакадемия BAFTA.
Харви Вайнштейн — один из самых влиятельных голливудских продюсеров. Ленты, созданные при его участии, неоднократно завоевывали «Оскар», который вручает Киноакадемия, в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
В начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщин на домогательства со стороны Харви Вайнштейна. До суда, говорилось в публикациях, дело ни разу не дошло, но известно о нескольких досудебных соглашениях.
После публикации расследования о домогательствах со стороны Вайнштейна публично рассказали несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, а также модель Кару Делевинь.
Вайнштейн был уволен из основанной им компании Weinstein Co. Компания, как сообщалось, также планирует сменить название, убрав из него имя продюсера.
Супруга продюсера Джорджина Чапмэн объявила, что расстается с ним после 10 лет брака.
Полиция Нью-Йорка возобновила уголовное производство по одному из эпизодов о домогательствах со стороны Вайнштейна. Собственное расследование в отношении продюсера начала и полиция Лондона.