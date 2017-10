Американская киноакадемия объявила экстренное совещание из-за Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейн — один из самых влиятельных голливудских продюсеров. Ленты, созданные при его участии, неоднократно завоевывали «Оскар», который вручает Киноакадемия, в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.

В начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщин на домогательства со стороны Харви Вайнштейна. До суда, говорилось в публикациях, дело ни разу не дошло, но известно о нескольких досудебных соглашениях.

После публикации расследования о домогательствах со стороны Вайнштейна публично рассказали несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, а также модель Кару Делевинь.

Вайнштейн был уволен из основанной им компании Weinstein Co. Компания, как сообщалось, также планирует сменить название , убрав из него имя продюсера.

Супруга продюсера Джорджина Чапмэн объявила, что расстается с ним после 10 лет брака.

Полиция Нью-Йорка возобновила уголовное производство по одному из эпизодов о домогательствах со стороны Вайнштейна. Собственное расследование в отношении продюсера начала и полиция Лондона.