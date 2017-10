Члены Американской киноакадемии исключили продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в сексуальных домогательствах, из организации. Такое решение было принято на экстренном заседании академии. Расследование о домогательствах Вайнштейна в начале октября почти одновременно опубликовали The New York Times и The New Yorker. И с этого дня жизнь известного продюсера круто изменилась. Расследованием уже занимаются ФБР и полиция Великобритании.