Харви Вайнштейн исключен из Американской киноакадемии

Фильмы, спродюсированные Харви Вайнштейном, более 300 раз номинировались на награды Киноакадемии в разных категориях, и завоевали 81 «Оскар».

Ранее Харви Вайнштейн был исключен из Британской киноакадемии — BAFTA.

Несколько недель назад в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщин на домогательства со стороны Харви Вайнштейна. До суда, говорилось в публикациях, дело ни разу не дошло, но известно о нескольких досудебных соглашениях.

После публикаций Вайнштейн был уволен из компании Weinstein Co., которую он основал вместе с братом. От Харви Вайнштейна после 10 лет брака ушла жена.

Правоохранительные органы США объявили, что возобновляют расследование по одному их эпизодов домогательств Вайнштейна, которое несколько лет назад было закрыто. Собственное расследование в отношении продюсера начала британская полиция.