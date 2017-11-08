Бывший охранник Мэрайи Кэри обвинил певицу в домогательствах

Глава охранного агентства, обеспечивавшего безопасность Мэрайи Кэри, обвинил певицу в домогательствах и оскорблениях. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на исковое заявление, подготовленное адвокатами главы охранного агентства Майкла Анелло.

В иске, в частности, говорится, что Кэри «намерено совершала половые акты так, чтобы Анелло это видел». Кроме того, певица, уверяет истец, в одной из поездок попросила его подняться к ней в номер, чтобы помочь с багажом.

В номере, заявил Анелло, Кэри встретила его в распахнутом полупрозрачном неглиже. Певица, по словам главы охранного агентства, не дала ему покинуть номер и настояла, чтобы он двигал багаж в ее присутствии.

В исковом заявлении отмечается, что между Кэри и Анелло не было физического контакта и, закончив с багажом, он покинул номер.

Анелло также утверждает, что Кэри оскорбляла его и других сотрудников агентства, называя их «расистами», «нацистами», «скинхедами» и «членами Ку-клукс-клана».

Помимо обвинений в домогательствах и оскорблении Анелло заявляет, что певица не оплатила услуги его охранного агенства на общую сумму более 221 тысячи долларов.

Представители Кэри сообщили TMZ, что вели переговоры с адвокатами Анелло и были готовы оплатить счет за услуги его агентства, однако не смогли договориться о сумме. Об обвинениях в домогательствах, заявили представители певицы, им ничего неизвестно.