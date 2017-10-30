30 октября актер Энтони Рэпп обвинил в сексуальных домогательствах голливудскую звезду Кевина Спейси. По словам Рэппа, это произошло в 1986 году на вечеринке в доме Спейси; Рэппу тогда было 14 лет, а Спейси — 26. Кевин Спейси в ответ признался , что не помнит об этом случае, и написал, что пришел в полный ужас от этой истории и попросил у Рэппа прощения. Он также рассказал, что на протяжении долгих лет скрывал свою бисексуальную ориентацию, а в последнее время живет как гомосексуал. Несмотря на значимость каминг-аута Спейси, многие назвали его поступок несвоевременным и упрекнули актера в попытке отвлечь внимание от обвинения в домогательствах несовершеннолетнего. «Медуза» рассказывает, что известно об этой истории.

Вечеринка со взрослыми

После серии публикаций о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна в СМИ и соцсетях активно обсуждают сексизм и домогательства в различных индустриях — но в первую очередь в Голливуде. 30 октября актер Энтони Рэпп рассказал изданию BuzzFeed о том, как 30 лет назад к нему приставал актер, режиссер и продюсер Кевин Спейси. Рэппу тогда было 14 лет, он играл юного актера в бродвейской постановке «Precious Sons» с Эдом Харрисом и Джудит Айви; Спейси был старше его на 12 лет и тоже был начинающим актером. Они познакомились на одном из светских событий, Спейси сначала пригласил Рэппа в ночной клуб (куда взрослые актеры шли большой компанией), а спустя несколько дней — на вечеринку у себя дома.

Энтони Рэпп вспоминал, что в юные годы был довольно самостоятельным, сам ездил в театр на метро и часто оказывался на мероприятиях в компании старших, — по его словам, для актера-ребенка это было привычным. Он рассказал, что на вечеринке в доме Спейси все гости были старше его, так что ему быстро стало скучно, он ушел в одну из спален смотреть телевизор и не заметил, как все ушли. Спейси, по-видимому нетрезвый, зашел в комнату, поднял Рэппа на руки, перенес на кровать, лег на него и начал совершать «первые шаги к сексу». Актер вспоминает, что не мог ни сбежать, ни сопротивляться: «Я просто окоченел». Он говорит, что ему удалось выбраться из-под мужчины и спрятаться в ванной, а потом уйти — перед этим Спейси уточнил у него, точно ли он хочет домой. По словам Рэппа, эта история преследовала его многие годы. «Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что мне очень повезло: ничего более страшного не случилось, — сказал Рэпп в интервью BuzzFeed. — В то же время чем я старше, тем меньше у меня это укладывается в голове. Я не могу представить, чтобы кто-либо из моих знакомых поступил так с 14-летним мальчиком».

Энтони Рэпп Sthanlee B. Mirador / Sipa / Scanpix / LETA

Рэпп также сказал, что несколько раз пересекался с Кевином Спейси на мероприятиях и всегда чувствовал дискомфорт; он также не мог понять, помнит ли сам Спейси о случившемся. Оба в итоге стали известными и востребованными актерами. Энтони Рэпп известен по роли в бродвейской постановке «Богема» и ее экранизации; сейчас он играет в сериале «Звездный путь: Дискавери», стартовавшем в сентябре 2017 года на канале CBS. Несмотря на то что его часто называют открытым геем, в интервью 1997-го года Рэпп уточнил, что идентифицирует себя не как гей, а как , поскольку не считает нужным наклеивать ярлыки. По его словам, у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами, но больше его все же привлекают мужчины.

Кевин Спейси — один из ведущих голливудских актеров, исполнитель роли Фрэнка Андервуда в сериале Netflix «Карточный домик» и обладатель двух «Оскаров» — за роль второго плана в неонуаре «Подозрительные лица» и главную мужскую роль в драме «Красота по-американски». Спейси прославился в середине 1990-х, сыграв также в «Семи» Дэвида Финчера, «Полночи в саду добра и зла» Клинта Иствуда и «Американцах» Джеймса Фоули. В числе других его известных фильмов — «Жизнь Дэвида Гейла», «Предел риска» и «Возвращение Супермена», где он сыграл злодея Лекса Лютора. С 2003 по 2015 год Кевин Спейси был художественным руководителем лондонского театра Old Vic.

Самый скрытный актер Голливуда

После публикации BuzzFeed Кевин Спейси опубликовал официальное заявление в своем твиттере. Актер написал, что не помнит о подобном случае, но очень сожалеет, если это действительно произошло, — и просит прощения у Энтони Рэппа за свое «непозволительное пьяное поведение». «Я уважаю и восхищаюсь им как актером… и мне очень жаль, что ему пришлось нести в себе эти переживания многие годы». Актер добавил, что эта история стала для него стимулом, чтобы открыто признать свою сексуальную ориентацию. Он рассказал, что у него были отношения как с женщинами, так и с мужчинами. «Я любил мужчин и находился с ними в романтических связях на протяжении всей жизни — и пора перестать это скрывать», — написал Спейси.

На протяжении десятилетий Кевин Спейси действительно считался одним из самых скрытных голливудских актеров. Он никогда не был женат, подчеркивал, что не считает нужным афишировать свою личную жизнь, а на оскаровские церемонии не раз приходил с мамой (и даже шутил об этом в благодарственной речи со сцены). Все это порождало многочисленные слухи о его гомосексуальности, а в таблоидах время от времени появлялись публикации о том, что Спейси видели обнимающимся с мужчинами. Подозрения вызвало даже нападение на Кевина Спейси в лондонском парке среди ночи: актер утверждал, что его попытались ограбить и ударили по голове, когда он гулял с собакой (СМИ отмечали, что это популярное среди геев место для знакомства). В 1997 году октябрьский номер журнала Esquire вышел с фотографией Спейси на обложке и с выносом «У Кевина Спейси есть секрет». В одноименной статье говорилось о слухах про сексуальную ориентацию актера.

Сам Спейси сказал Esquire, что среди его друзей много геев и у него никогда не возникало желания заявить, что он «не такой». «Если кто-то хочет так думать, то у них есть полное право. Мне неинтересно ни подтверждать, ни опровергать это. Мне просто неинтересно. А то что?» — говорил актер. В официальном заявлении его агента говорилось, что Кевин Спейси уважает тех, кто решился на каминг-аут, но предпочитает разделять свою профессиональную и личную жизнь.

На сексуальную ориентацию актера намекали и его коллеги. В 2005 году в мультсериале «Гриффины» был эпизод, где голый Стьюи Гриффин с криком о помощи выбегал «из подвала Кевина Спейси» (создатель шоу Сет Макфарлен в 2013 году под видом шутки намекал и на домогательства Харви Вайнштейна). В 2014-м телеведущий и открытый гей Энди Коэн в своей автобиографии писал, что его приводит в ярость лицемерие Спейси, и призывал актера сделать каминг-аут. В июне 2017-го во время церемонии награждения Tony Awards сам Спейси (он был ведущим церемонии) дважды пошутил про отказ делать каминг-аут, вероятно намекая на себя.

Откровенные рассказы знаменитостей о своей гомосексуальной или бисексуальной ориентации приветствуются ЛГБТ-сообществом и активистами, поскольку они способствуют нормализации восприятия геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, а также дают ощущение поддержки другим ЛГБТ-людям. В то же время аутинг (то есть рассказ о чьей-то сексуальной ориентации без разрешения или ведома человека) и требования «рассказать правду» остаются остро дискуссионным вопросом. Так, журналист ЛГБТ-издания Queerty Грэм Гримор спрашивал: должен ли Кевин Спейси подавать положительный пример и публично говорить о своей сексуальной ориентации — или он все же имеет право на тайну личной жизни?

Медийный эффект каминг-аута публичных людей, как правило, настолько велик, что Спейси заподозрили в попытке отвлечь таким образом внимание общественности от обвинений в домогательствах несовершеннолетнего. Британская телеведущая, открытая лесбиянка Сью Перкинс написала в твиттере, что своим поступком актер «обесценил кошмарную суть обвинения и отбросил назад достижения ЛГБТ-сообщества». Американский комик, телепродюсер и исполнитель одной из ролей в сериале «Парки и зоны отдыха» Билли Айкнер написал, что Спейси изобрел «несвоевременный каминг-аут».

Многие представители ЛГБТ раскритиковали актера за то, что его твит объединяет не связанные между собой гомосексуальность (которая является разновидностью нормы) и педофилию (то есть расстройство сексуального предпочтения) — а это поддерживает стереотип о том, что гомосексуалы «развращают детей». «Просто хочу на хрен напомнить, что быть геем не означает приставать к несовершеннолетним», — написала стендап-комик и открытая лесбиянка Кэмерон Эспозито.

Сам Спейси пока никак не прокомментировал критику в его адрес.