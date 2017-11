После расследований о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна в The New York Times и The New Yorker в прессе начали появляться публикации о различных случаях нежелательных сексуальных действий, сексуального насилия и харассмента со стороны других участников киноиндустрии — известных режиссеров, актеров и сценаристов. В частности, более 300 женщин обвинили в режиссера и сценариста Джеймса Тобака. Некоторые из этих случаев расследуются полицией; другие остались просто заявлениями — однако почти у всех героев этих историй начались неприятности с коллегами и работодателями. «Медуза» изучила, что на данный момент известно о самых громких случаях обвинений в сексуальном насилии и домогательствах в Голливуде за последний месяц.

Продюсер Харви Вайнштейн

В чем его обвиняют

Сексуальные домогательства, принуждения к действиям сексуального характера, изнасилования.

Кто об этом заявил

В общей сложности о домогательствах и (или) сексуальном насилии со стороны Вайнштейна заявили 83 женщины — как в интервью СМИ, так и в социальных сетях. Из них 11 — анонимно. Восемь женщин рассказали об этом для расследования The New York Times, 13 — для расследования The New Yorker. Одна из женщин, обвинивших Вайнштейна в сексуальном насилии, подала в суд на The Weinstein Company.

Даты предполагаемых событий

С 1984-го по 2015-й.

Как об этом стало известно

Первым изданием, опубликовавшим историю о домогательствах сооснователя Miramax и The Weinstein Company, стала газета The New York Times — 5 октября 2017-го, а одной из первых женщин, выступивших против продюсера, — актриса Эшли Джадд. Через несколько дней в журнале The New Yorker вышло еще одно расследование о Вайнштейне. Помимо еще нескольких историй домогательств в нем были описаны три случая сексуального насилия, в том числе над актрисой и режиссером Азией Ардженто. Издание сообщило, что в 2015 году полиция Нью-Йорка расследовала домогательства Вайнштейна по заявлению модели Амбры Гутьеррес, но, несмотря на собранные доказательства, окружной прокурор Манхэттена решил не давать ход делу. The New Yorker опубликовал полицейскую запись встречи Вайнштейна с Амброй Гутьеррес, на которой продюсер уговаривает ее подняться к нему в номер и признается, что накануне схватил ее за грудь против ее воли.

28 октября Азия Ардженто опубликовала в твиттере список 82 женщин, обвинивших Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, — с кратким описанием каждого случая. 30 октября актриса Роуз Макгоуэн, которую, по ее утверждению, изнасиловал Вайнштейн в 1997-м (а затем выплатил ей внесудебную компенсацию в 100 тысяч долларов), заявила, что накануне публикации в The New York Times некий человек из окружения Вайнштейна предлагал ей миллион долларов за молчание. По словам Макгоуэн, в ответ она потребовала шесть миллионов, но после публикации The New York Times отвергла предложение.

2 ноября актриса Пас-де ла Уэрта обвинила Харви Вайнштейна в двух изнасилованиях. Она рассказала, что знала Вайнштейна с 14 лет и общалась с ним; в 2010-м он предложил подвезти ее домой, напросился в гости и изнасиловал. По словам актрисы, в конце того же года Вайнштейн встретил ее в подъезде ее дома, когда она возвращалась со съемки и была пьяна. Как она вспоминает, продюсер запугал ее и, несмотря на ее протесты, поднялся с ней в квартиру, где снова ее изнасиловал.

Как отреагировал Харви Вайнштейн

Продюсер отрицает все обвинения в действиях сексуального характера без обоюдного согласия. Также Вайнштейн подал в суд на The Weinstein Company, требуя предоставить ему доступ к документам, которые могут защитить его и компанию от обвинений (речь идет о его корпоративной почте, личном досье и других документах компании).

Что за этим последовало

Вайнштейна уволили из его компании The Weinstein Company и исключили из американской и британской киноакадемий. От него ушла жена. Полиция США и Великобритании начала расследовать несколько обвинений в его адрес, в том числе в сексуальном насилии. Актриса Доминик Хьюэтт, заявившая, что Вайнштейн насильно заставил ее заниматься оральным сексом, подала иск на пять миллионов долларов к The Weinstein Company, так как, по ее мнению, в компании знали о поведении Харви Вайнштейна и закрывали на это глаза. Как выяснилось, в контракте Вайнштейна с The Weinstein Company были предусмотрены штрафы продюсеру за обвинения в домогательствах.

Сценарист и режиссер Джеймс Тобак

Richard Shotwell / Invision / AP / Scanpix / LETA

В чем его обвиняют

Домогательства, принуждения к действиям сексуального характера, мастурбация в присутствии женщин.

Кто об этом заявил

38 женщин рассказали о харассменте и нежелательных действиях сексуального характера со стороны Тобака для расследования LA Times, 31 из них — «под запись», рассказы семи женщин были опубликованы в статье под настоящими именами. В целом более 300 женщин сообщили автору LA Times о подобных случаях, в том числе после публикации расследования. Некоторые женщины открыто написали о приставаниях Тобака в соцсетях.

Даты предполагаемых событий

Первые случаи датированы серединой 1980-х.

Как об этом стало известно

22 октября газета LA Times опубликовала расследование о сценаристе и режиссере Джеймсе Тобаке, авторе романтической комедии «Специалист по съему» с Робертом Дауни-младшим и Молли Рингуолд и обладателе номинации на «Оскар» за сценарий к гангстерской драме «Багси». После публикации в издание с аналогичными свидетельствами обратились еще 200 женщин, а к 26 октября, по утверждению журналиста газеты Гленна Уиппа, их было 310. О приставаниях Тобака также рассказала в твиттере актриса Джулианна Мур. Большинство описанных случаев похожи: по словам женщин, Тобак знакомился с ними на улице или в других общественных местах, представляясь известным режиссером, предлагал роль и приглашал на кастинг, которым оказывалась встреча наедине. Тем, кто приходил на встречу, он задавал вопросы на интимные темы (например, «много ли у вас волос на лобке?»), начинал тереться о женщин, не снимая брюк, пока не доводил себя до оргазма, — или же мастурбировал на них.

О приставаниях Тобака заговорили не впервые (как и домогательства Вайнштейна, для ряда участников киноиндустрии это не было секретом). Еще в марте 1989 года в журнале Spy (который делал будущий главред Vanity Fair Грейдон Картер) вышла большая статья «Руководство автора „Специалиста по съему“ по съему» — о том, что Тобак проводит целые вечера на углу Бродвея и 74-й улицы, приставая к женщинам и обещая им главные роли в своих фильмах. В статье были подробно описаны 13 случаев, когда женщины соглашались с ним встретиться для обсуждения роли, и что за этим последовало. Джеймс Тобак предложил журналистам издания проверить его на детекторе лжи, но затем несколько раз срывал встречу и угрожал им. В 2011-м архив журнала выложили на Google Books, но, как обнаружили журналисты The Atlantic, страницы с этой статьей там отсутствуют (хотя в оглавлении она есть). Полностью оцифрованный номер журнала, включая статью про Тобака, можно найти на Scribd.

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн заявил, что догадывался о поведении Тобака более 20 лет и лично знает как минимум 15 женщин, пострадавших от его действий. Ганн написал в фейсбуке, что не обращался в полицию, так как не был свидетелем этих сцен, но не раз предупреждал своих коллег о поведении Тобака. Приятель Тобака актер Алек Болдуин подтвердил, что 20–25 лет назад у режиссера была репутация человека, который «приставал к женщинам, говоря что-нибудь провокативное».

Как отреагировал Джеймс Тобак

Режиссер и сценарист отрицает все обвинения и утверждает, что не знаком с большинством из женщин, упомянутых в статьях журналистов, а если и встречался с ними, то на пять минут и ничего не помнит.

Что за этим последовало

Полиция Беверли-Хиллз начала расследовать обвинения в адрес Джеймса Тобака, никаких подробностей пока не сообщается. Агент Тобака разорвал с ним контракт.

Режиссер и продюсер Бретт Рэтнер

Willy Sanjuan / Invision / AP / Scanpix / LETA

В чем его обвиняют

Домогательства, мастурбация в присутствии женщин, насильственные действия сексуального характера, изнасилование.

Кто об этом заявил

Шесть женщин под своим именем рассказали для расследования LA Times о харассменте и (или) насильственных действиях сексуального характера со стороны Рэтнера. Еще одна женщина написала в фейсбуке, что Рэтнер ее изнасиловал, но позже удалила пост.

Даты предполагаемых событий

С начала 1990-х до 2005 года.

Как об этом стало известно

1 ноября в той же LA Times вышло расследование о Бретте Рэтнере, режиссере фильмов «Час пик», «Люди Икс: Последняя битва» и «Как украсть небоскреб», а также продюсере. По утверждению издания, Рэтнера обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии шесть женщин, среди них — звезда «Особи» и «Девяти ярдов» Наташа Хенстридж и исполнительница роли Псайлок в «Людях Икс: Апокалипсис» Оливия Манн.

Еще 12 октября, после первых публикаций о Вайнштейне, Хенстридж написала в твиттере, что Вайнштейн «не единственный хищник в Голливуде», а позже рассказала свою историю LA Times. По словам Хенстридж, в начале 1990-х, когда она была моделью, а Бретт Рэтнер — клипмейкером, она была у него в гостях в большой компании, где заснула на диване. Проснувшись наедине с Рэтнером, она попыталась уйти, но он перегородил ей выход и, несмотря на ее сопротивление, силой заставил заняться с ним оральным сексом. Три человека подтвердили изданию, что Хенстридж рассказывала им эту историю в середине 1990-х.

Оливия Манн рассказала, что столкнулась с Рэтнером на съемках комедии «После заката» (она была начинающей актрисой, и подруга пригласила ее на съемочную площадку). Манн вспоминает, что ее попросили отнести еду в трейлер режиссера, заверив, что его там не будет. В трейлере она обнаружила режиссера «без штанов», который в одной руке держал коктейль из креветок, а другой — «яростно мастурбировал». «Я даже не успела сообразить, куда бежать или отвести взгляд, как он кончил». Она утверждает, что ее адвокат отсоветовал ей выступать против Рэтнера. Манн описала этот эпизод в своем сборнике автобиографических эссе в 2010 году, не называя имени режиссера. В 2011 году Рэтнер сказал в интервью, что речь шла о нем, поскольку он «трахнул ее пару раз», а потом забыл — и Манн ему мстит. Спустя несколько дней он признался на шоу Говарда Стерна, что сказал неправду и «выставил ее шлюхой».

В расследовании LA Times также говорится, что ассистент продюсера и директор кастинг-агентства, работавшие с Рэтнером на съемках «Часа пик — 2», слышали о приставаниях режиссера к актрисам: в частности, что он просил их потрогать его член.

Помимо этого Рэтнера в рамках флешмоба #metoo обвинила в изнасиловании 20-летней давности бывшая сотрудница агентства Endeavor Talent Agency Мелани Колер. После звонка адвоката Рэтнера, предупредившего, что на нее могут подать в суд, она удалила пост.

Как на это отреагировал Бретт Рэтнер

Режиссер и продюсер отрицает все обвинения, он подал в суд на Мелани Колер за клевету. Его интересы представляет адвокат Мартин Сингер, который до 2015 года защищал знаменитого американского комика и актера Билла Косби (его обвиняли в домогательствах и насилии около 60 женщин). По словам Сингера, на протяжении 20 лет, которые он работает с Рэтнером, на режиссера не подавала в суд ни одна женщина.

Что за этим последовало

Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот отказалась вручать премию Бретту Рэтнеру на ужине Еврейского национального фонда, сославшись на «несовпадение рабочих графиков»; награду вручила режиссер «Чудо-женщины» Патти Дженкинс. Студия Warner Bros. (у которой есть контракт с кинокомпаний Рэтнера RatPac) начала внутреннее расследование, Рэтнера отстранили от экранизации «Щегла» Донны Тартт. Режиссер заявил, что сам отказался работать с Warner Bros., чтобы не бросать тень на студию во время разбирательств. Playboy Enterprises приостановили работу над байопиком Хью Хефнера, который должен был режиссировать Рэтнер.

Актер и продюсер Кевин Спейси

Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

В чем его обвиняют

Домогательства (в том числе несовершеннолетних), секс с несовершеннолетним, попытка изнасилования.

Кто об этом заявил

О домогательствах Кевина Спейси рассказали 14 мужчин, из них четыре — под своим именем, два анонимно и еще восемь — неназванные сотрудники съемочной группы «Карточного домика».

Даты предполагаемых событий

С 1983-го по 2017-й.

Как об этом стало известно

30 октября актер Энтони Рэпп рассказал изданию BuzzFeed, как 30 лет назад к нему приставал актер, режиссер и продюсер Кевин Спейси. По словам Рэппа, это произошло в 1986 году на вечеринке в доме Спейси; Рэппу тогда было 14 лет, а Спейси — 26. Режиссер Тони Монтана в интервью Radar заявил, что Спейси приставал к нему в одном из баров Лос-Анджелеса: сначала актер грубо схватил его за промежность, а затем пытался зайти вместе с ним в туалет. Актер Роберто Кавазос утверждает, что Спейси домогался его во время работы в театре Old Vic (с 2003-го по 2015-й Спейси был художественным руководителем этого британского театра). Кавазос сказал, что Спейси позволял себе домогательства и по отношению к другим сотрудникам этого театра.

Бармен Дэниел Бил рассказал таблоиду The Sun, что столкнулся со Спейси, когда вышел из бара покурить. Как он утверждает, актер встал рядом с ним, достал член и спросил: «Большой, правда?» После того как Бил в возмущении вернулся за барную стойку, Кевин Спейси отдал ему часы стоимостью пять тысяч фунтов — как Бил потом предположил, за молчание. Позже, говорит Бил, представители актера звонили ему и требовали вернуть часы.

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что Спейси приставал к нему в 1985 году, когда ему было 17 лет. По его словам, он согласился на предложение актера провести с ним уикенд в Нью-Йорке, но позже «понял, что у Спейси были цели, которые его самого не интересовали». Он отказался спать с актером в одной постели, но на следующее утро обнаружил, что Спейси спит рядом с ним в одном белье, обняв его и положив голову ему на живот.

Еще один мужчина на условиях анонимности дал интервью New York Magazine, где рассказал, что у него была сексуальная связь с Кевином Спейси в 14 лет (Спейси тогда было 24). По его словам, Спейси был преподавателем в театральной школе, где он учился в 12 лет; спустя два года они столкнулись на улице, и у них завязался роман. Мужчина говорит, что к этому моменту уже не был девственником, знал, что гомосексуален, и добровольно занимался со Спейси сексом. Он вспоминает, что был очарован их отношениями и они постоянно признавались друг другу в любви — хотя в основном встречались для секса. Тем не менее в одну из таких встреч, как он утверждает, Спейси попытался его изнасиловать; после этого их отношения прекратились. Издание подтвердило отдельные детали и даты этой истории; несколько человек сказали журналистам, что слышали об отношениях со Спейси от этого мужчины еще в середине 1990-х, а его психотерапевт утверждает, что они начали обсуждать эту историю на психотерапевтических сессиях в 2015-м.

Восемь человек из съемочной группы «Карточного домика» рассказали CNN, что Кевин Спейси регулярно трогал на площадке других мужчин, в том числе в области паха, и отпускал непристойные комментарии об их внешности. Бывший помощник ассистента, работавший на съемках, также рассказал, что Спейси якобы пытался засунуть руку ему в штаны, а позже совершил еще один «неуместный контакт».

Как на это отреагировал Кевин Спейси

Актер заявил, что не помнит о случае, рассказанном Энтони Рэппом, но попросил у него прощения, если это правда, — а также сделал каминг-аут. Остальные обвинения актер не комментирует или отрицает.

Что за этим последовало

30 октября видеосервис Netflix объявил, что следующий сезон сериала «Карточный домик», главную роль в котором играет Спейси, будет последним, причем его съемки решено приостановить. Руководство театра Old Vic объявило, что начало проверку поведения Кевина Спейси по отношению к сотрудникам театра. Представители «Международной Эмми» сообщили, что Кевину Спейси не будут вручать почетную награду премии, как планировалось. Голландский банк ING отменил выступление Спейси на конференции в Роттердаме. Представители актера сообщили, что он взял время на «обдумывание ситуации и лечение».

Актер Дастин Хоффман

Vianney Le Caer / Invision / AP / Scanpix / LETA

В чем обвиняют

Домогательства (в том числе несовершеннолетней).

Кто об этом заявил

Две женщины под своими именами рассказали об этом СМИ — в колонке для The Hollywood Reporter и в интервью Variety.

Даты предполагаемых событий

1984 и 1991 годы.

Как об этом стало известно

1 ноября в The Hollywood Reporter вышла колонка писательницы Анны Грэм Хантер, в которой утверждается, что в середине 1980-х к ней приставал актер Дастин Хоффман. Хантер тогда было 17 лет, она была интерном на съемках фильма «Смерть коммивояжера», где играл Хоффман. Она вспоминает, что в первый же день актер попросил ее сделать ему массаж ног и она согласилась. Во время съемок, по ее словам, он открыто флиртовал с ней, хватал ее за ягодицы и говорил о сексе — либо с ней, либо в ее присутствии; в частности, призывал ее лишиться девственности. Однажды, по словам Хантер, она пришла к нему в гримерку записать, что он будет на завтрак. После паузы Хоффман ухмыльнулся и сказал: «Яйца вкрутую… И клитор всмятку». Она также вспоминала, что подобным образом актер относился и к другой ассистентке, шутя, что будет на обед ее левую грудь — или, поскольку она против, правую.

2 ноября о домогательствах Дастина Хоффмана заявила продюсер документального телесериала «Гений» Венди Рисс Гатсиоунис. Как она утверждает, это случилось в 1991 году, когда ее пьесу «A Darker Purpose» хотели экранизировать — с Дастином Хоффманом в главной роли. Хоффману было 53 года, ей — немногим больше 20. По ее словам, первая встреча прошла успешно, но на второй Хоффман сразу начал намекать на секс, а затем попытался уговорить ее пойти с ним в отель. Когда она отказалась, ее пьесу отказались экранизировать.

Как отреагировал Дастин Хоффман

На просьбу прокомментировать заявление Анны Хантер Дастин Хоффман заявил, что уважает женщин и чувствует себя ужасно от того, что мог поставить Хантер в некомфортную ситуацию. «Я прошу прощения, — сказал актер. — Это не отражает того, кем я являюсь». Другой случай актер не комментировал.

Что за этим последовало

Ни о каких последствиях неизвестно.