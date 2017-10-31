Netflix объявила о последнем сезоне сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли

Компания Netflix объявила, что шестой сезон сериала «Карточный домик», одну из главных ролей в котором играет Кевин Спейси, станет последним.

Заключительный сезон выйдет на экраны в 2018 году, в нем будет 13 серий. В компании утверждают, что решение закрыть сериал было принято несколько месяцев назад.

О решении закрыть сериал Netflix объявила на следующий день после того, как Кевин Спейси, заподозренный в домогательствах к подростку, открыто объявил о своей гомосексуальной ориентации.

Netflix выпустила специальное заявление, в котором выразила «глубокую озабоченность» выдвинутыми против Спейси обвинениями.