Netflix объявила о последнем сезоне сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли
Компания Netflix объявила, что шестой сезон сериала «Карточный домик», одну из главных ролей в котором играет Кевин Спейси, станет последним.
Заключительный сезон выйдет на экраны в 2018 году, в нем будет 13 серий. В компании утверждают, что решение закрыть сериал было принято несколько месяцев назад.
О решении закрыть сериал Netflix объявила на следующий день после того, как Кевин Спейси, заподозренный в домогательствах к подростку, открыто объявил о своей гомосексуальной ориентации.
Netflix выпустила специальное заявление, в котором выразила «глубокую озабоченность» выдвинутыми против Спейси обвинениями.
Актер Энтони Рэпп уверяет, что Кевин Спейси в 1986 году пригласил его на вечеринку и попытался заняться с ним сексом. Рэппу в тот момент было 14 лет. Комментируя заявление Рэппа в твитере, Спейси публично признал, что он гей.
«Карточный домик» выходит с 2013 года. Главные роли — политика Фрэнка Андервуда и его супруги Клэр — в сериале играют Кевин Спейси и Робин Райт. Спейси и Райт получили за работу в «Карточном домике» «Золотые глобусы». Сериал также неоднократно номинировался и завоевывал «Эмми» в разных категориях.