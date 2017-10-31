Съемки последнего сезона «Карточного домика» остановили из-за обвинений в адрес Кевина Спейси

Сервис Netflix и телестудия MRC заморозили съемки последнего, шестого сезона сериала «Карточный домик» после обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес исполнителя главной роли, актера Кевина Спейси.

«MRC и Netflix решили заморозить производство шестого сезона, чтобы у нас было время изучить сложившуюся ситуацию и рассмотреть все вопросы, которые возникают у членов съемочной группы», — сказано в заявлении компаний.

Накануне Netflix объявила, что шестой сезон сериала станет последним. В компании утверждают, что это было решено несколько месяцев назад, до появления обвинений в адрес Спейси.