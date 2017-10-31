Съемки последнего сезона «Карточного домика» остановили из-за обвинений в адрес Кевина Спейси
Сервис Netflix и телестудия MRC заморозили съемки последнего, шестого сезона сериала «Карточный домик» после обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес исполнителя главной роли, актера Кевина Спейси.
«MRC и Netflix решили заморозить производство шестого сезона, чтобы у нас было время изучить сложившуюся ситуацию и рассмотреть все вопросы, которые возникают у членов съемочной группы», — сказано в заявлении компаний.
Накануне Netflix объявила, что шестой сезон сериала станет последним. В компании утверждают, что это было решено несколько месяцев назад, до появления обвинений в адрес Спейси.
В конце октября актер Энтони Рэпп (сейчас играет в сериале«Звездный путь: Дискавери») рассказал, что в 1986 году Кевин Спейси попытался заняться с ним сексом. Спейси тогда было 26 лет, а Рэппу — 14.
Кевин Спейси заявил, что не помнит этого, но извинился перед Рэппом. Комментируя его заявление, актер впервые публично заявил, что считает себя геем.
«Карточный домик» — один из самых популярных телесериалов последних лет, неоднократно получавший премии «Эмми» и «Золотой глобус». Кевин Спейси играет в сериале главную роль.