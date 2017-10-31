Netflix собралась снять спин-офф «Карточного домика»

Компания Netflix рассматривает возможность съемок спин-оффа сериала «Карточный домик», последний сезон которого выйдет в 2018 году, сообщает Variety.

По данным источников издания, рассматривается несколько сюжетов, действие которых разворачивается во вселенной «Карточного домика». В частности, обсуждается сюжет спин-оффа, построенный вокруг Дага Стампера (Майкл Келли) — многолетнего помощника Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси).

Официально Netflix и продюсеры сериала Media Rights Capital от каких-либо комментариев по поводу спин-оффа воздержались.