Netflix собралась снять спин-офф «Карточного домика»
Компания Netflix рассматривает возможность съемок спин-оффа сериала «Карточный домик», последний сезон которого выйдет в 2018 году, сообщает Variety.
По данным источников издания, рассматривается несколько сюжетов, действие которых разворачивается во вселенной «Карточного домика». В частности, обсуждается сюжет спин-оффа, построенный вокруг Дага Стампера (Майкл Келли) — многолетнего помощника Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси).
Официально Netflix и продюсеры сериала Media Rights Capital от каких-либо комментариев по поводу спин-оффа воздержались.
Компания Netflix 30 октября объявила, что шестой сезон «Карточного домика», съемки которого ведутся в настоящий момент, будет последним. Решение о закрытии сериала, подчеркнули представители компании, было принято несколько месяцев назад.
О том, что «Карточный домик» будет закрыт после шестого сезона, Netflix подтвердила через несколько дней после того, как Кевина Спейси, играющего главную мужскую роль в сериале, заподозрили в домогательствах. Актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси в 1986 году пригласил его на вечеринку и попытался заняться с ним сексом. Рэппу в тот момент было 14 лет. Комментируя заявление Рэппа в твитере, Спейси публично признал, что он гей.
«Карточный домик» выходит с 2013 года. Кевин Спейси за роль Фрэнка Андервуда получил «Золотой глобус». Сериал также неоднократно завоевывал премии «Эмми» в разных категориях.