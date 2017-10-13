В контракте Харви Вайнштейна с его компанией предусмотрели сексуальные домогательства

TMZ
10:54, 13 октября 2017
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В контракте голливудского продюсера Харви Вайнштейна с его компанией предусмотрено, что против него могут выдвинуть обвинения в сексуальных домогательствах. Такой пункт в договоре обнаружило издание TMZ.

По условиям контракта, если на The Weinstein Company подадут в суд из-за домогательств со стороны Вайнштейна, продюсер будет обязан погасить все расходы компании на досудебное соглашение либо компенсацию по решению суда.

Кроме того, компания оштрафует Вайнштейна — на 250 тысяч долларов при первом таком разбирательстве, 500 тысяч — при втором, 750 тысяч — при третьем и на 1 миллион долларов — при каждом последующем.

Уволить Вайнштейна, согласно контракту, можно только в том случае, если ему будет предъявлено официальное обвинение либо он будет осужден. Основанием для увольнения также может служить «материальное мошенничество» по отношению к компании.

TMZ приходит к выводу, что у The Weinstein Company не было предусмотренных контрактом оснований для увольнения продюсера. По данным TMZ, ему не объяснили причину увольнения — при том, что по условиям контракта он имел право оспорить такое решение.

На Вайнштейна могли снова и снова подавать в суд, и пока он выписывал чек, он мог оставаться на работе (англ. яз.).

TMZ
The Weinstein Company уволила Харви Вайнштейна после того, как голливудские актрисы рассказали журналистам о его сексуальных домогательствах, продолжавшихся десятки лет. Известно, что некоторые женщины ранее выдвигали против продюсера претензии, которые были урегулированы в досудебном порядке.
После публикаций в прессе жена Вайнштейна заявила, что уходит от него. Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приостановила членство Вайнштейна. Американская киноакадемия назначила срочное совещание, на котором будет обсуждаться вопрос о дальнейшем членстве продюсера.

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