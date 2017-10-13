В контракте Харви Вайнштейна с его компанией предусмотрели сексуальные домогательства

В контракте голливудского продюсера Харви Вайнштейна с его компанией предусмотрено, что против него могут выдвинуть обвинения в сексуальных домогательствах. Такой пункт в договоре обнаружило издание TMZ.

По условиям контракта, если на The Weinstein Company подадут в суд из-за домогательств со стороны Вайнштейна, продюсер будет обязан погасить все расходы компании на досудебное соглашение либо компенсацию по решению суда.

Кроме того, компания оштрафует Вайнштейна — на 250 тысяч долларов при первом таком разбирательстве, 500 тысяч — при втором, 750 тысяч — при третьем и на 1 миллион долларов — при каждом последующем.

Уволить Вайнштейна, согласно контракту, можно только в том случае, если ему будет предъявлено официальное обвинение либо он будет осужден. Основанием для увольнения также может служить «материальное мошенничество» по отношению к компании.

TMZ приходит к выводу, что у The Weinstein Company не было предусмотренных контрактом оснований для увольнения продюсера. По данным TMZ, ему не объяснили причину увольнения — при том, что по условиям контракта он имел право оспорить такое решение.