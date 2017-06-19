Почему не осудили комика Билла Косби? Десятки женщин обвинили знаменитого актера в домогательствах. Но присяжные не смогли решить, что с ним делать

Суд в Филадельфии отправил на пересмотр дело американского комика Билла Косби — одного из самых узнаваемых актеров США и «главного папы Америки». Косби обвиняла в изнасиловании Андреа Констанд в 2004 году — по утверждениям женщины, он дал ей какой-то препарат, чтобы воспользоваться ее бессознательным состоянием. Констанд с 2005-го добивалась привлечения Косби к ответственности, и когда дело наконец дошло до суда, вместе с ней комика обвинили в домогательствах десятки женщин. Присяжные выносили приговор почти неделю — и не смогли договориться. «Медуза» рассказывает, в чем заключается дело Косби и почему его не осудили.

Главный папа Америки

Билл Косби начинал как стендап-комик, к середине 1980-х его уже знала вся Америка — в первую очередь как отца семейства в «Шоу Косби», комедийном ситкоме о жизни зажиточной чернокожей семьи Хакстейблов из Нью-Йорка. До этого он более десяти лет участвовал в создании анимационного сериала для детей. Его считали моральным авторитетом и образцом для подражания, а за роль в «Шоу Косби» даже называли «главным папой Америки».

За кадром Косби, как утверждают десятки свидетелей, был совсем другим человеком. Он мог пригласить девушку домой, уговорить ее принять неизвестные ей таблетки и воспользоваться бессознательным состоянием. Первые обвинения относятся еще к 1960-м, практически по всем этим эпизодам истек срок давности. Кроме одного — дела Андреа Констанд, которой Косби, по ее словам, домогался в 2004 году.

Констанд пыталась добиться суда над Биллом Косби с 2005 года. В начале 2000-х она работала одним из руководителей в баскетбольной команде университета Тэмпл. Констанд серьезно занималась баскетболом и даже выступала за сборную команду Канады (она канадская подданная). Косби — выпускник этого университета, он всегда помогал учебному заведению, в том числе имел отношение и к баскетбольным командам Тэмпл. В 2002-м он увидел Андреа на баскетбольном матче, впоследствии они подружились. Констанд утверждает, что за время знакомства Косби несколько раз пытался приставать к ней, но это ни к чему не приводило — актер как мужчина ее не интересовал.

В январе 2004 года он пригласил девушку к себе домой обсудить ее будущее. Андреа в тот момент размышляла, стоит ли уходить из университетской команды, и думала, как будет продолжать карьеру. Косби налил ей вина, а затем предложил несколько таблеток, «чтобы успокоиться», сказав, что они на травах. Девушка доверяла Косби и запила таблетки вином. Вскоре она почувствовала, что не может пошевелиться, затем обнаружила, что актер засунул свою руку ей в трусы, а ее руку положил себе на член.

Через несколько часов она проснулась, было около четырех утра. Девушка плохо себя чувствовала; Косби не спал и предложил ей кекс, а потом проводил до двери. Около года Андреа никому не говорила о случившемся и даже познакомила семью с Косби. Из университета Тэмпл она все же ушла и вернулась в родной Торонто — но ее преследовали кошмары, говорится в расследовании Vanity Fair. Констанд тогда был 31 год, она страдала от депрессии и отдалилась от семьи и друзей. В январе 2015-го она рассказала матери, что ее домогался Билл Косби.

По версии актера, все происходило по обоюдному согласию. Он вспоминал тот вечер у него дома примерно так же, как и Андреа, — только ничего не говорил про таблетки и утверждал, что девушка никак не показывала, что ей что-то не нравится. Косби утверждал, что хорошо разбирается в людях и понял бы, что она не хочет никакой близости. The Vanity Fair пишет, что Косби не понимал, что Констанд — лесбиянка; она на тот момент состояла в отношениях с девушкой.

Девушка обратилась в полицию, однако уголовное дело развалилось за отсутствием доказательств. В 2006 году она заключила досудебное соглашение по гражданскому иску, получила денежную компенсацию и до недавнего времени хранила молчание. К тому же гражданскому иску были приобщены показания более десяти женщин, которые утверждали, что Косби давал им различные таблетки и пользовался беспомощным положением.

Андреа Констанд, обвинившая Билла Косби в сексуальных домогательствах, 16 июня 2017 года Lucas Jackson / Reuters / Scanpix / LETA

«Он не был верным мужем, но это не преступление»

В 2015 году Андреа Констанд решила все же засудить Косби. Актер продолжал утверждаться в статусе морального авторитета, ездил по стране с лекциями о том, как правильно себя вести, и был образцом для подражания — в первую очередь для афроамериканцев. Констанд рассудила, что в этом есть опасное противоречие: люди не знают, каков Косби на самом деле. После продолжительного разбирательства суд встал на сторону женщины и решил опубликовать материалы старого разбирательства, из которых следовало, что он действительно давал седативный препарат Quaalude одной женщине перед сексом.

Как оказалось, женщин, готовых обвинить Косби в сексуальных домогательствах, было почти 60. Среди них модели (в том числе знаменитая Дженис Дикинсон), коллеги Косби по съемочной площадке, друзья и знакомые. Все случаи были практически идентичными: женщины оказывались в компании Косби, он уговаривал их выпить какую-то таблетку и запить ее вином, дальше они не могли сопротивляться, а актер приставал к ним. Почти во всех их случаях срок давности уже давно истек. Не истек он только по делу Констанд, и первоначально закрытое уголовное разбирательство было возобновлено.

Как писал для The Atlantic влиятельный журналист Та-Нехиси Коутс, о том, что Косби может быть насильником, знали и догадывались многие, но его публичный образ заставлял закрывать на это глаза. Не стал заниматься расследованием и сам Коутс, хотя знал об обвинениях: у него не было стопроцентных доказательств, и журналист отложил работу над материалом.

Косби называли насильником даже в стендапах: комик Ганнибал Баресс полгода предлагал посетителям своих шоу погуглить «Билл Косби изнасилование», а в октябре 2014-го одно из таких выступлений превратилось в вирус; именно после этого ролика Дженис Дикинсон, модель Playboy Виктория Валентино и еще более десяти женщин рассказали, что их насиловал знаменитый комик. Последовали иски, но до суда из-за проблем со сроками давности дошло только дело Констанд.

Комик продолжал все отрицать и настаивал, что никакого сексуального насилия не было. Как заявил его адвокат в последнем слове, Билл Косби «не был верным мужем, но это не преступление». Присяжные совещались шесть дней: их смущало, что Андреа Констанд путалась в показаниях, хотя некоторые из них и были убеждены, что Косби действительно виновен в сексуальном насилии. Кроме того, присяжным не дали заслушать показания других женщин из старого дела Констанд за исключением одной.

17 июня суд в Пенсильвании направил дело на пересмотр: 52 часа совещаний не позволили присяжным прийти к какому-либо общему мнению по пунктам обвинения. Актер решение никак не комментировал, но один его адвокат заявил, что «сила Косби вернулась». Новый процесс начнется через три-четыре месяца; Косби к тому времени исполнится 80 лет.