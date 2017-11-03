Сотрудники съемочной группы «Карточного домика» обвинили Кевина Спейси в домогательствах

Актер Кевин Спейси домогался других мужчин на съемках сериала «Карточный домик», рассказали телеканалу CNN восемь человек, работавших на площадке.

По словам собеседников телеканала, на съемках Спейси регулярно трогал других мужчин (в том числе в области паха) и отпускал непристойные комментарии об их внешности (к примеру, «классная задница»). Это часто происходило открыто, на виду у всех, и «все говорили об этом», сказал один из членов съемочной группы.

Источники CNN говорят, что из-за Спейси рабочая обстановка на съемках была «токсичной» для молодых людей, которым приходилось с ним взаимодействовать. Его поведение они охарактеризовали как «хищническое».

Бывший помощник продюсера сериала на условиях анонимности рассказал, что на съемках одного из первых сезонов должен был заехать за Спейси перед съемками. Во время поездки актер, сидевший за рулем, попытался засунуть руку ему в штаны. В тот же день Спейси пытался не дать ему выйти из своего трейлера и совершил «неуместный контакт».

Когда помощник продюсера сказал, что ему это не нравится, Спейси «заметно разволновался» и уехал со съемок. Как следует из публикации, Спейси приставал к этому человеку и ранее; после описанного в статье инцидента домогательства со стороны актера прекратились.

Другой сотрудник съемочной группы заявил, что Спейси на съемках всех шести сезонов регулярно «клал на него руки странным образом». Мужчина рассказывает, что ему было неловко просить актера перестать. «Это самое ужасное в этой ситуации. Я бы хотел иметь возможность говорить о таких вещах и не бояться», — говорит он.