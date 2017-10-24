Хищник с камерой Издательство Conde Nast прекратило работать с фотографом Терри Ричардсоном из-за обвинений в домогательствах на съемках

Газета The Daily Telegraph 24 октября рассказала, что издательский дом Conde Nast откажется от работы со знаменитым фотографом Терри Ричардсоном — он снимал Майли Сайрус, Леди Гагу, Барака Обаму, Надежду Толоконникову и сотни других знаменитостей. Снимки Ричардсона — всегда предельно откровенные и провокационные, это и сделало ему славу. Фотографа давно называли «сексуальным хищником» — многие модели говорили, что он грубо приставал к ним на съемках, однако Ричардсон все отрицал. После истории с Харви Вайнштейном и сексуальными домогательствами в Голливуде Ричардсону припомнили старые обвинения. «Медуза» рассказывает, кто такой Терри Ричардсон и в чем его обвиняют модели.

Он просит называть себя на съемках дядей Терри, может предложить модели потрогать его эрегированный член или сфотографировать его обнаженным — так о Терри Ричардсоне отзывалась модель Джейми Пек. На момент съемки ей было 19, она была не против позировать голой, но никак не ожидала, что знаменитый фотограф будет склонять ее к мастурбации. Испугавшись, Пек выполнила его просьбу; позднее она называла его «хищником с камерой».

Другой модели, не согласившейся на такое, Терри предлагает раздеться и сымитировать на камеру половой акт с актерами, которые на самом деле друзьями фотографа; все, за исключением модели, на съемочной площадке при этом пьяны. Модель Лискула Коэн тогда впервые в своей карьере ушла со съемок, и ее заменили на порноактрису.

Терри может подойти во время съемки к девушке и прикоснуться промежностью к ее лицу — чтобы она почувствовала его эрекцию. Или склонить девушку к оральному сексу на глазах ассистентов против ее воли, как рассказывала модель Шарлотт Уотерс; на момент съемки ей было 19.

Подобных историй — десятки, они хорошо задокументированы в рассказах моделей, в основном малоизвестных. Некоторые из них просто говорят, что предпочли бы больше никогда не работать с фотографом, другие описывают съемочный день как что-то среднее между съемками порно и пьяной оргией.

Ричардсон все эти обвинения отвергает. Один из самых скандальных фотографов в фэшн-индустрии утверждает, что на его съемочной площадке никто никогда не делает того, чего не хочет. Ричардсон никогда не отрицал, что в его студии занимаются сексом — на многих его снимках (которые, правда, в модные журналы не попадают) изображены сцены секса с участием самого Ричардсона. Однако фотограф утверждает, что модели участвуют в таких съемках добровольно, а себя сравнивает с Робертом Мэпплторпом и Хельмутом Ньютоном, которые тоже работали с обнаженной натурой.

У Ричардсона всегда был имидж «плохого парня» в мире моды. Он рассказывал, что раздевался на съемках, чтобы моделям тоже было комфортно позировать голыми — и далеко не всем это нравилось; недовольны работой Ричардсона оказывались и модели, и издания. Например, журнал W отказался сотрудничать с фотографом еще в начале 2000-х, посчитав снятые им кадры антисемитскими (подробности этой истории неизвестны).

Первые публичные обвинения в насилии на съемках были предъявлены Ричардсону в 2010-м; тогда он предпочел никак не реагировать. После этого фотограф продолжал работать с самыми известными женщинами планеты — он снимал Кейт Мосс, Леди Гагу, Майли Сайрус (для нее он также срежиссировал клип на песню «Wrecking Ball») и других знаменитых актрис, моделей и певиц; многие съемки были эротическими, а сам Ричардсон, как водится, становился одним из их героев. Кроме того, он снимал для H&M и прочих модных брендов — даже после первых обвинений в насилии.

В 2014-м ситуация повторилась, и на этот раз Ричардсон выпустил обращение с опровержениями. Журнал Vogue объявил, что не планирует в будущем работать с фотографом, но это не остановило карьеру Ричардсона — он по-прежнему сотрудничал с модными изданиями. В 2015-м, например, он снимал Петра Верзилова и Надежду Толоконникову после того, как участница Pussy Riot освободилась из колонии (Толоконникову, известную феминистку, критиковали за работу с фотографом, которого обвиняли в сексуальном насилии). Продолжали сниматься у него и сестры Кардашьян, давние поклонницы таланта Ричардсона.

Съемки с обнаженными девушками Ричардсон в последние годы не выпускает и чаще фотографирует мужчин — например, Джареда Лето для The Wall Street Journal Magazine и мексиканского Vogue Hombre или Александра Скарсгарда для GQ. Снимает он и женщин, например Эмилию Кларк для китайского Vogue и Кайли Дженнер для календаря, который можно купить на сайте звезды реалити-шоу (эти съемки куда более целомудренные, чем все его прошлое творчество). 52-летний Ричардсон сейчас растит двух близнецов со своей женой Алекс Болотов, которая долгое время работала ассистенткой на съемках фотографа и позировала в самых резонансных его фотосессиях.

Теперь ни в Vogue, ни в GQ Терри Ричардсон публиковаться. судя по всему, не будет. Как выяснил The Daily Telegraph, издательский дом Conde Nast, куда входят эти издания, решил отказаться от работы с Ричардсоном и отменить все уже запланированные съемки с его участием. Этому предшествовала публикация в The Sunday Times: газета задавалась вопросом, почему фэшн-издания до сих пор работают с человеком, которого называют Харви Вайнштейном в мире моды.