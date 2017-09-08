Командировка в сад Грейдон Картер покидает пост главреда Vanity Fair. За 25 лет он сам стал знаменитостью
Один из самых влиятельных американских журналистов Грейдон Картер объявил, что покидает журнал Vanity Fair, главным редактором которого он проработал 25 лет. За четверть века Картер сам превратился в человека-институцию (в частности, стал героем книги «Как потерять всех друзей и заставить всех тебя ненавидеть»), а его журнал остался символом американского умного глянца, даже когда для глянцевых журналов настали сложные времена. «Медуза» рассказывает о Картере, его издании и будущем обоих.
Канадец Грейдон Картер возглавил Vanity Fair в 1992 году, сменив на этом посту Тину Браун, которая руководила изданием почти с момента его перезапуска в 1983 году. К его приходу глянцевый журнал, видавший в своей первой итерации еще золотую эру Голливуда, из «скучного и высокомерного» превратился в остроумный и просто умный. Так, за год до прихода Картера вышла легендарная обложка Vanity Fair с полностью обнаженной Деми Мур на седьмом месяце беременности, снятая Энни Лейбовиц. Ровно 26 лет спустя журнал вышел с парафразом этого кадра, красиво закольцевавшим историю накануне ухода Картера: для обложки августовского номера снялась тоже обнаженная и тоже беременная Серена Уильямс. Автором снимка снова была Лейбовиц, которая в годы, когда VF возглавлял Картер (и во многом благодаря ему), превратилась в самого, возможно, известного журнального фотографа планеты.
Картеровский Vanity Fair был больше, чем журналом о знаменитостях и элите (пусть два самых популярных выпуска за время его руководства и были посвящены браку Джона Кеннеди-младшего с Каролин Биссет и разводу Дженнифер Энистон с Брэдом Питтом). Это до сих пор главное издание про «жизнь и внешний вид людей, которые формируют нашу культуру», в числе которых могут быть и британская королевская семья, и участник Уотергейта Марк Фелт, и Майли Сайрус. В 1994 году Картер придумал проводить ежегодную «Оскаровскую вечеринку» (которая стала самым популярным светским событием из тех, которые проходят после церемонии), а с 1995-го — выпускать «Голливудский номер» со знаковой для издания многофигурной съемкой главных кинозвезд года на обложку (чаще всего за нее отвечала та же Лейбовиц). В то же время в Vanity Fair выходили многочисленные серьезные репортажи — включая, например, расследования о войне в Ираке.
Vanity Fair под руководством Картера не был на передовой социальных изменений, но всегда на них реагировал. Примеры тому — и обложка с Кейтлин Дженнер после операции по коррекции биологического пола, и разговор с Моникой Левински о культуре стыда, и та же обложка с беременной Уильямс. Политика, бизнес, кино, литература — по версии Vanity Fair, все это поп-культура. Сферу интересов Картера неплохо иллюстрирует и его послужной писательский список. В него входят предисловие к 400-страничной монографии дизайнера Тома Форда, история администрации Буша с говорящим заголовком «Что мы потеряли» и антология сатирического журнала Spy, придуманного Картером в начале 80-х.
Над Грейдоном Картером подтрунивали за старомодность (по подсчетам New Republic, в каждом третьем выпуске Vanity Fair с 2003 по 2011 год была как минимум одна статья, касающаяся семьи Кеннеди) и прямо критиковали за вайтвошинг в традициях белой американской элиты (после чего в 2014 году «голливудский номер» журнала вышел с рекордной по числу темнокожих звезд обложкой). За время руководства изданием Картер умудрился поругаться и помириться с Гвинет Пэлтроу, спродюсировать документалку Мартина Скорсезе для HBO, открыть бар и ресторан, стать персонажем книги (и фильма) «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть», не раз пройтись по Дональду Трампу и получить от него твит «Грейдон Картер бездарь, выглядит как говно, и еда у него говно!» С нынешним президентом США редактора Vanity Fair вообще связывают долгие отношения: Картер высмеивал Трампа, еще работая в Spy, а накануне президентских выборов 2016 года крайне жестко призывал ни в коем случае не поддерживать миллиардера-республиканца.
Не исключено, что именно благодаря харизме Картера журнал умудрился не просто выживать, но и процветать во времена кризиса печатных медиа. «Грейдон входит в пантеон легендарных редакторов. Классический житель Нью-Йорка: блестящий, забавный, работающий без устали, с неисчерпаемым интересом к политике, культуре и искусству», — говорил о нем бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Что будет дальше с журналом и чем займется Грейдон Картер, пока непонятно. Сам он в свойственной ему ироничной манере сказал в интервью The New York Times, что не будет ничего анонсировать, потому что «лучше тихонечко облажаться, чем сделать громкое заявление и провалиться с треском». Известно только, что Картер будет курировать традиционный «голливудский выпуск» Vanity Fair в преддверии очередного «Оскара», а потом на полгода отойдет от дел. Сам Картер предпочитает называть это старомодным британским термином «командировка в сад».