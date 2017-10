«#И меня тоже», «#это был я», «#я буду» Из-за дела Харви Вайнштейна все больше женщин (и мужчин) рассказывают о сексуальном насилии

После того как The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования, посвященные сооснователю киностудий Miramax и The Weinstein Company Харви Вайнштейну, о домогательствах и сексуальном насилии со стороны продюсера рассказали несколько десятков женщин, не упомянутых в первоначальных расследованиях. В их числе — актрисы Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто, Леа Сейду и Анджелина Джоли. 19 октября к ним присоединилась обладательница «Оскара», кенийская актриса Люпита Нионго. С тех пор о проблеме заговорили не только в Голливуде, но и вообще везде.