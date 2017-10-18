Олимпийская чемпионка по гимнастике Татьяна Гуцу обвинила партнера по сборной в изнасиловании

Советская гимнастка Татьяна Гуцу заявила, что в 1991 году, когда ей было 15 лет, ее изнасиловал во время турнира в Штутгарте партнер по сборной Виталий Щербо.

Об изнасиловании Гуцу написала в своем фейсбуке, назвав Щербо «монстром, который держал ее в тюрьме страха в течение многих лет».

This is me being brave after 27 years. Tatyana Toropova who I thought was my friend and a team mate in the National... Опубликовано Татьяной Гуцу 16 октября 2017 г.

О произошедшем, утверждает Гуцу, знали другие члены сборной — Татьяна Торопова и Рустам Шарипов, но промолчали и не защитили ее.

«Вот моя история Золушки, — пишет Гуцу. — Я выжила и я буду поддерживать всех, кто боится говорить, постараюсь сохранить мою уверенность в себе, чтобы помочь другим».