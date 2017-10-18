Олимпийская чемпионка по гимнастике Татьяна Гуцу обвинила партнера по сборной в изнасиловании
Советская гимнастка Татьяна Гуцу заявила, что в 1991 году, когда ей было 15 лет, ее изнасиловал во время турнира в Штутгарте партнер по сборной Виталий Щербо.
Об изнасиловании Гуцу написала в своем фейсбуке, назвав Щербо «монстром, который держал ее в тюрьме страха в течение многих лет».
This is me being brave after 27 years. Tatyana Toropova who I thought was my friend and a team mate in the National...Опубликовано Татьяной Гуцу 16 октября 2017 г.
О произошедшем, утверждает Гуцу, знали другие члены сборной — Татьяна Торопова и Рустам Шарипов, но промолчали и не защитили ее.
«Вот моя история Золушки, — пишет Гуцу. — Я выжила и я буду поддерживать всех, кто боится говорить, постараюсь сохранить мою уверенность в себе, чтобы помочь другим».
Татьяна Гуцу, родившаяся на Украине, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне завоевала две золотые медали, а также серебро и бронзу. Виталий Щербо из Белоруссии на Олимпиаде-92 стал шестикратным чемпионом, а также завоевал четыре бронзовых медали. На Играх 1992 года спортсмены из стран бывшего СССР выступали в составе объединенной команды.
С 1993 года Гуцу живет в США, где открыла академию спортивной гимнастики в Мичигане, носящую ее имя. Щербо также переехал в США и владеет гимнастическим залом в Лас-Вегасе.