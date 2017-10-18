«Он прошептал мне на ухо: „Никому не говори об этом“». Лена Хиди рассказала о своем опыте с Харви Вайнштейном

Актриса Лена Хиди, исполняющая роль Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», 17 октября рассказала в твиттере о своих двух встречах с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Хиди рассказала, что на первой встрече в Венеции Вайнштейн сделал ей непристойный намек, но она обратила все в шутку; после этого она не снималась в фильмах его компании Miramax (из текста определенно не следует, было это ее решением или к ней больше не обращались).

Спустя несколько лет он позвал ее на завтрак в Лос-Анджелесе и пригласил подняться к нему в номер «за сценарием». По словам актрисы, он попытался силой завести ее в комнату, но не смог сделать этого из-за неполадок с ключом. В результате он вывел ее из отеля и велел никому не рассказывать о случившемся.

Вот полный перевод текста Лены Хиди.

Первый раз я встретила Харви Вайнштейна на Венецианском кинофестивале. Там (на съемках которого меня постоянно задирал режиссер Терри Гиллиам). В какой-то момент Харви предложил мне прогуляться до воды, и я пошла с ним. Он остановился и сказал что-то неприличное, сделал жест. Я свела все к шутке, я была искренне потрясена, я помню, что подумала: «Это, наверное, шутка». Я сказала что-то вроде: «Да ты что, приятель? Это же как будто поцеловать отца! Пойдем выпьем, вернемся к остальным». Больше я в фильмах Miramax не появлялась.

Следующий раз произошел в Лос-Анджелесе спустя годы. Все это время я думала, что он больше не попытается ничего со мной делать — после того, как я засмеялась и сказала: «Никогда в жизни». Я посчитала, что он уважает мои личные границы и, наверное, хочет поговорить о возможной работе.

Он пригласил меня на завтрак. Мы завтракали и говорили про кино, съемки. Он задал мне пару вопросов про ситуацию в моей личной жизни. Я перевела разговор на что-то менее личное. Тогда он ушел в уборную. Вернувшись, он сказал: «Давай поднимемся в номер, я хочу дать тебе сценарий».

Мы вошли в лифт и энергия изменилась — все мое тело перешло в боевую готовность. Лифт поднимался, и я сказала Харви: «Меня не интересует ничего кроме работы, пожалуйста, не думай, что я пришла сюда за чем-то еще, ничего не будет». Я не знаю, что заставило меня заговорить в этот момент — разве что-то, что у меня было настолько сильное чувство «не подходи ко мне».

После моих слов он молчал, в ярости. Мы вышли из лифта и пошли к его комнате. Его рука лежала на моей спине, он подталкивал меня вперед, не произнося ни слова. Я чувствовала себя совершенно бессильной. Он попытался открыть дверь картой, она не сработала, и он по-настоящему разозлился. Он провел меня обратно к лифту и через отель к стоянке, крепко схватив сзади за руку, заплатил за мою машину и прошептал на ухо: «Никому не говори об этом, ни своему менеджеру, ни агенту».

Я села в машину и заплакала.