«Было не так». Ларс фон Триер отверг обвинения в домогательствах к Бьорк
Режиссер Ларс фон Триер отрицает обвинения в сексуальных домогательствах к исландской певице Бьорк, сыгравшей в его фильме «Танцующая в темноте».
«Было не так. Но мы точно не были друзьями, это факт», — заявил фон Триер в интервью датскому изданию Jyllands-Posten, цитаты из которого приводит The Guardian.
Продюсер Петер Ольбек Йенсен, работавший над «Танцующей в темноте», в свою очередь заявил, что «жертвами были они с фон Триером», а не Бьорк.
«Эта женщина гораздо сильнее меня и Триера вместе взятых. Она нам диктовала все и была близка к тому, чтобы закрыть фильм стоимостью в 100 миллионов крон», — сказал Йенсен.
Певица Бьорк опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала о домогательствах со стороны датского режиссера во время съемок. Имя режиссера Бьорк не назвала. Однако единственным режиссером из Дании, с которым она работала, был Ларс фон Триер, снявший Бьорк в «Танцующей в темноте» в 2000 году.
О домогательствах со стороны режиссера Бьорк написала на фоне скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. После публикации расследования о Вайнштейне многие актрисы, включая Анджелину Джоли и Гвинет Пэлтроу, публично заявили, что он их домогался.