«Было не так». Ларс фон Триер отверг обвинения в домогательствах к Бьорк

Режиссер Ларс фон Триер отрицает обвинения в сексуальных домогательствах к исландской певице Бьорк, сыгравшей в его фильме «Танцующая в темноте».

«Было не так. Но мы точно не были друзьями, это факт», — заявил фон Триер в интервью датскому изданию Jyllands-Posten, цитаты из которого приводит The Guardian.

Продюсер Петер Ольбек Йенсен, работавший над «Танцующей в темноте», в свою очередь заявил, что «жертвами были они с фон Триером», а не Бьорк.

«Эта женщина гораздо сильнее меня и Триера вместе взятых. Она нам диктовала все и была близка к тому, чтобы закрыть фильм стоимостью в 100 миллионов крон», — сказал Йенсен.