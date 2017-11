Шпионская армия Харви Вайнштейна Продюсер год собирал компромат на актрис и журналистов: о чем мы узнали из нового расследования The New Yorker

5 октября в газете The New York Times вышло первое расследование о голливудском продюсере Харви Вайнштейне: по утверждению издания, его десятилетиями обвиняли в домогательствах актрисы и подчиненные, но он от них откупался. 10 октября расследование на эту же тему вышло и в журнале The New Yorker; в нем уже говорилось о случаях сексуального насилия со стороны Вайнштейна. Автором текста в «Нью-Йоркере» был Ронан Фэрроу — журналист и правозащитник, сын актрисы Мии Фэрроу и (предположительно) режиссера Вуди Аллена. После этих двух публикаций в СМИ и соцсетях начали активно писать о и сексуальном насилии в Голливуде. 6 ноября в The New Yorker вышло новое расследование Ронана Фэрроу о Харви Вайнштейне: он выяснил, что за последний год продюсер нанял несколько компаний для слежки и сбора компромата на актрис и журналистов, участвовавших в расследованиях The New York Times и The New Yorker.