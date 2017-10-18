Глава Amazon Studios уволился. Его заподозрили в сексуальных домогательствах
Рой Прайс покинул пост главы Amazon Studios, объявила пресс-служба компании. Прайс уволился вскоре после того, как продюсер Айса Хакетт — дочь писателя-фантаста Филипа Дика — публично обвинила его в сексуальных домогательствах.
Кроме того, стало известно, что Прайс не принял никаких мер, когда одна из актрис, работавших с Amazon Studios, сообщила ему о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.
Официально Amazon Studios пока никаких причин увольнения Прайса не указывает. Сам Прайс от комментариев отказался.
Ранее Рой Прайс был отстранен от поста гендиректора Amazon Studios на время внутреннего расследования, объявленного компанией.
С Amazon Studios сотрудничала компания Weinstein Co., одним из основателей которой был Харви Вайнштейн. В начале октября американские СМИ опубликовали расследования о сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам и сотрудницам, продолжавшимся на протяжении нескольких десятков лет.
О домогательствах со стороны Вайнштейна после выхода расследования публично объявили многие актрисы, включая Анджелину Джоли и Гвинет Пэлтроу. Расследование обвинений ведут ФБР и полиция Лондона.
Amazon Studios на фоне многочисленных обвинений, прозвучавших в адрес Вайнштейна, объявила о прекращении работы над сериалом с Робертом де Ниро и Джулианной Мур, который должен был быть снят в сотрудничестве с Weinstein Co. Еще один сериал — «Романовы», который первоначально планировалось снимать при участии Weinstein Co., компания Amazon Studios будет делать самостоятельно.