Глава Amazon Studios уволился. Его заподозрили в сексуальных домогательствах

Рой Прайс покинул пост главы Amazon Studios, объявила пресс-служба компании. Прайс уволился вскоре после того, как продюсер Айса Хакетт — дочь писателя-фантаста Филипа Дика — публично обвинила его в сексуальных домогательствах.

Кроме того, стало известно, что Прайс не принял никаких мер, когда одна из актрис, работавших с Amazon Studios, сообщила ему о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

Официально Amazon Studios пока никаких причин увольнения Прайса не указывает. Сам Прайс от комментариев отказался.