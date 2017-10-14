Amazon Studios отказалась от съемок сериала с Робертом де Ниро и Джулианной Мур, который продюсировала компания братьев Вайнштейнов

Компания Amazon Studios объявила о прекращении работы над сериалом с Робертом де Ниро и Джулианной Мур, который должен был быть снят в сотрудничестве с The Weinstein Company.

Решение было принято в связи с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес одного из основателей The Weinstein Company Харви Вайнштейна; об отмене проекта было объявлено вскоре после того, как Amazon Studios отстранила из-за аналогичных обвинений гендиректора Роя Прайса.

Роберт де Ниро, Джулианна Мур и автор проекта, режиссер Дэвид О. Расселл в совместном заявлении поддержали решение Amazon. «В свете последних новостей и из уважения к тем, кого они затронули, мы вместе решили, что работу над шоу лучше не продолжать», — сказано в заявлении.

Проект должен был стать первым сериалом с участием Роберта де Ниро, пишет Variety.

Amazon Studios также объявила, что продолжит работу над сериалом Мэттью Вайнера «Романовы», однако без участия The Weinstein Company. Компания Вайнштейнов не успела перечислить деньги на производство проектов, пишет Deadline.