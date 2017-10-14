Amazon Studios отказалась от съемок сериала с Робертом де Ниро и Джулианной Мур, который продюсировала компания братьев Вайнштейнов

Deadline
13:54, 14 октября 2017

Компания Amazon Studios объявила о прекращении работы над сериалом с Робертом де Ниро и Джулианной Мур, который должен был быть снят в сотрудничестве с The Weinstein Company.

Решение было принято в связи с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес одного из основателей The Weinstein Company Харви Вайнштейна; об отмене проекта было объявлено вскоре после того, как Amazon Studios отстранила из-за аналогичных обвинений гендиректора Роя Прайса.

Роберт де Ниро, Джулианна Мур и автор проекта, режиссер Дэвид О. Расселл в совместном заявлении поддержали решение Amazon. «В свете последних новостей и из уважения к тем, кого они затронули, мы вместе решили, что работу над шоу лучше не продолжать», — сказано в заявлении.

Проект должен был стать первым сериалом с участием Роберта де Ниро, пишет Variety.

Amazon Studios также объявила, что продолжит работу над сериалом Мэттью Вайнера «Романовы», однако без участия The Weinstein Company. Компания Вайнштейнов не успела перечислить деньги на производство проектов, пишет Deadline.

В октябре 2017 года The New York Times и другие СМИ сообщили, что Харви Вайнштейн, один из главных американских продюсеров, на протяжении десятилетий занимался сексуальными домогательствами и насилием, объектами которых стали десятки женщин — в том числе, актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.
После публикаций Харви Вайнштейн был уволен из основанной им компании Weinstein Company. Сообщалось, что фирма рассматривает возможность сменить название. Жена продюсера Джорджина Чапмэн объявила, что уходит от него. Полицейские в Нью-Йорке и Лондона начали расследования в связи с некоторыми эпизодами.
12 октября стало известно, что дочь продюсера позвонила в 911 из-за того, что он находится в депрессии и думает о самоубийстве. По последним данным, Харви Вайнштейн находится в реабилитационном центре в Аризоне.

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