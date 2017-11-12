Галь Гадот заявила, что откажется от «Чудо-женщины», если в проекте будет участвовать обвиняемый в домогательствах Бретт Рэтнер

Page Six
18:01, 12 ноября 2017
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Актриса Галь Гадот, сыгравшая роль Чудо-женщины, заявила, что не подпишет контракт на съемки в сиквеле, если к проекту будет иметь какое-то отношение Бретт Рэтнер, подозреваемый в домогательствах. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на информированные источники.

Компания Рэтнера RatPac-Dune Entertainment продюсировала и частично финансировала фильм «Чудо-женщина» в рамках соглашения с Warner Bros. «Чудо-женщина» собрала около 400 миллионов долларов и, как указывает издание, принесла значительную прибыль продюсерам.

Галь Гадот «твердо придерживается принципов», заявили источники Page Six. Гадот уверена, добавили они, что Warner Bros. в этом вопросе «будет на ее стороне», так как понимает, что фильм о сильной женщине не может финансироваться мужчиной, обвиняемым в домогательствах.

«Она знает, что таких людей как Бретт Рэтнер лучше всего ударять по кошельку», — сообщили собеседники издания (англ.яз.).

Page Six
Бретт Рэтнер - режиссер фильмов «Час пик», «Люди Икс: Последняя битва» и «Как украсть небоскреб», а также успешный продюсер. В ноябре Рэтнера обвинили в домогательствах несколько женщин, в том числе актрисы Наташа Хенстридж и Оливия Манн.
Киностудия Warner Bros. после этого объявила о разрыве сотрудничества с Рэтнером. Режиссер все обвинения в свой адрес отрицает, а также утверждает, что сам отказался от работы с Warner Bros.
Галь Гадот в начале ноября отказалась вручать Бретту Рэтнеру премию на ужине Еврейского национального фонда, сославшись на «несовпадение рабочих графиков».

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