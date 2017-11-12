Галь Гадот заявила, что откажется от «Чудо-женщины», если в проекте будет участвовать обвиняемый в домогательствах Бретт Рэтнер

Актриса Галь Гадот, сыгравшая роль Чудо-женщины, заявила, что не подпишет контракт на съемки в сиквеле, если к проекту будет иметь какое-то отношение Бретт Рэтнер, подозреваемый в домогательствах. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на информированные источники.

Компания Рэтнера RatPac-Dune Entertainment продюсировала и частично финансировала фильм «Чудо-женщина» в рамках соглашения с Warner Bros. «Чудо-женщина» собрала около 400 миллионов долларов и, как указывает издание, принесла значительную прибыль продюсерам.

Галь Гадот «твердо придерживается принципов», заявили источники Page Six. Гадот уверена, добавили они, что Warner Bros. в этом вопросе «будет на ее стороне», так как понимает, что фильм о сильной женщине не может финансироваться мужчиной, обвиняемым в домогательствах.