Вокруг шум: «Чудо-женщина» (без спойлеров!) Критики фильмом довольны, а Ливан его запретил

В гостях у Джимми Фэллона актриса рассказала, как непросто ей живется с такой профессией: постоянно летать из Израиля в Лос-Анджелес на пробы, которые ничем не заканчиваются. Во время одной из поездок ей позвонил Зак Снайдер и попросил прийти на прослушивание для какого-то секретного проекта.