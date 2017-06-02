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Вокруг шум: «Чудо-женщина» (без спойлеров!) Критики фильмом довольны, а Ливан его запретил
В России 1 июня вышел в прокат фильм «Чудо-женщина» постановщицы Пэтти Дженкинс с Галь Гадот в главной роли. В первый раз ее героиня появилась в провальном «Бэтмене против Супермена», но рейтинг новой картины оказался существенно лучше. «Медуза» рассказывает, какие скандалы спровоцировала «Чудо-женщина», что говорят о фильме критики и сама Гадот.
В Ливане запретили «Чудо-женщину»
Запрет вступил в силу за несколько часов до премьеры картины в Бейруте. Решение ливанских властей связано с тем, что Галь Гадот — гражданка «вражеского» Израиля, еще и отслужившая в армии.
Решение запретить фильм вынесла комиссия министерства экономики из шести человек. Впрочем, на сборы это вряд ли повлияет — «Чудо-женщину» собирались показывать всего в 15 кинотеатрах Ливана.
А здесь Галь Гадот вспоминает, как она выиграла конкурс «Мисс Израиль» и приложила все усилия, чтобы не стать «Мисс Вселенной»:
Гадот не знала, на какую роль пробуется
В гостях у Джимми Фэллона актриса рассказала, как непросто ей живется с такой профессией: постоянно летать из Израиля в Лос-Анджелес на пробы, которые ничем не заканчиваются. Во время одной из поездок ей позвонил Зак Снайдер и попросил прийти на прослушивание для какого-то секретного проекта.
Гадот поехала на пробы безо всякого энтузиазма, а затем вернулась в Израиль сниматься в очередном фильме. Но однажды ей позвонил Снайдер и сказал: не знаю, слышала ли ты о таком персонаже, но ты будешь играть Чудо-женщину. Гадот, конечно, слышала.
«Чудо-женщина» научила Конана драться
Галь Гадот пришлось полгода перед съемками усиленно тренироваться и заниматься боевыми искусствами. Зато теперь она может давать уроки — например, телеведущему Конану ОʼБрайену.
Гадот снималась беременной
В фильме вы этого не заметите, но в некоторых сценах Галь Гадот снималась на шестом месяце беременности. Чтобы скрыть это, ее одели в специальный костюм с зеленым треугольником на животе — затем его «выровняли» компьютерной графикой.
Финальный постер «Чудо-женщины»
Просто посмотрите на него.
Показы только для женщин
В конце мая кинотеатр Drafthouse в Остине (штат Техас) анонсировал показ фильма только для женщин. «Простите, джентльмены, но мы воспользуемся своей женской силой и на один вечер скажем: „Никаких мужчин“», — говорилось в описании мероприятия. В этот вечер в кинотеатре работали тоже только женщины.
Реакция критиков
К сожалению, «Бэтмен против Супермена», в финале которого появляется Чудо-женщина, оказался слишком плохим. Рейтинги самостоятельного фильма про супергероиню — намного лучше. На IMDb у «Чудо-женщины» 8,5 балла, на Rotten Tomatoes рейтинг одобрения — 93 процента. Фильм хвалят и The Wall Street Journal, и Vox, и посвященные поп-культуре Polygon c IGN.