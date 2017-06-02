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Вокруг шум: «Чудо-женщина» (без спойлеров!) Критики фильмом довольны, а Ливан его запретил

Meduza
14:11, 2 июня 2017

В России 1 июня вышел в прокат фильм «Чудо-женщина» постановщицы Пэтти Дженкинс с Галь Гадот в главной роли. В первый раз ее героиня появилась в провальном «Бэтмене против Супермена», но рейтинг новой картины оказался существенно лучше. «Медуза» рассказывает, какие скандалы спровоцировала «Чудо-женщина», что говорят о фильме критики и сама Гадот.

В Ливане запретили «Чудо-женщину»

Запрет вступил в силу за несколько часов до премьеры картины в Бейруте. Решение ливанских властей связано с тем, что Галь Гадот — гражданка «вражеского» Израиля, еще и отслужившая в армии.

Решение запретить фильм вынесла комиссия министерства экономики из шести человек. Впрочем, на сборы это вряд ли повлияет — «Чудо-женщину» собирались показывать всего в 15 кинотеатрах Ливана.

А здесь Галь Гадот вспоминает, как она выиграла конкурс «Мисс Израиль» и приложила все усилия, чтобы не стать «Мисс Вселенной»:

Gal Gadot Threw the Miss Universe Pageant
Jimmy Kimmel Live

Гадот не знала, на какую роль пробуется

В гостях у Джимми Фэллона актриса рассказала, как непросто ей живется с такой профессией: постоянно летать из Израиля в Лос-Анджелес на пробы, которые ничем не заканчиваются. Во время одной из поездок ей позвонил Зак Снайдер и попросил прийти на прослушивание для какого-то секретного проекта.

Гадот поехала на пробы безо всякого энтузиазма, а затем вернулась в Израиль сниматься в очередном фильме. Но однажды ей позвонил Снайдер и сказал: не знаю, слышала ли ты о таком персонаже, но ты будешь играть Чудо-женщину. Гадот, конечно, слышала.

Gal Gadot Auditioned for Wonder Woman Without Knowing It
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

«Чудо-женщина» научила Конана драться

Галь Гадот пришлось полгода перед съемками усиленно тренироваться и заниматься боевыми искусствами. Зато теперь она может давать уроки — например, телеведущему Конану ОʼБрайену.

Conan Works Out With Wonder Woman Gal Gadot — CONAN on TBS
Team Coco

Гадот снималась беременной

В фильме вы этого не заметите, но в некоторых сценах Галь Гадот снималась на шестом месяце беременности. Чтобы скрыть это, ее одели в специальный костюм с зеленым треугольником на животе — затем его «выровняли» компьютерной графикой.

EXCLUSIVE: How Gal Gadot Shot Some 'Wonder Woman' Scenes Five Months Pregnant
Entertainment Tonight

Финальный постер «Чудо-женщины»

Просто посмотрите на него.

Показы только для женщин

В конце мая кинотеатр Drafthouse в Остине (штат Техас) анонсировал показ фильма только для женщин. «Простите, джентльмены, но мы воспользуемся своей женской силой и на один вечер скажем: „Никаких мужчин“», — говорилось в описании мероприятия. В этот вечер в кинотеатре работали тоже только женщины.

Аналогичные показы прошли и в других американских городах. И некоторым мужчинам это сильно не понравилось — они обвинили кинотеатры в сексизме и дискриминации, а кто-то даже решил судиться. В защиту специальных показов выступили мэр Остина и актер Дон Чидл.

Реакция критиков

К сожалению, «Бэтмен против Супермена», в финале которого появляется Чудо-женщина, оказался слишком плохим. Рейтинги самостоятельного фильма про супергероиню — намного лучше. На IMDb у «Чудо-женщины» 8,5 балла, на Rotten Tomatoes рейтинг одобрения — 93 процента. Фильм хвалят и The Wall Street Journal, и Vox, и посвященные поп-культуре PolygonIGN.

Wonder Woman — Movie Review
Jeremy Jahns

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