шапито
Sia выпустила саундтрек к «Чудо-женщине». Послушайте его прямо сейчас!
Австралийская певица Sia представила саундтрек к фильму «Чудо-женщина». Песня «To be Human» записана совместно с британским музыкантом Labrinth.
«Чудо-женщина» выйдет в российский прокат 1 июня 2017 года. Фильм расскажет о Диане Принс — воительнице с острова амазонок, которая отправилась на войну спасать мир. Сценарий картины основан на одноименных комиксах издательства DC Comics.
Фото в анонсе: Byblos International Festival / AFP / Scanpix / LETA