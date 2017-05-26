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Sia выпустила саундтрек к «Чудо-женщине». Послушайте его прямо сейчас!

Meduza
11:27, 26 мая 2017

Австралийская певица Sia представила саундтрек к фильму «Чудо-женщина». Песня «To be Human» записана совместно с британским музыкантом Labrinth.

Sia — To Be Human feat. Labrinth — (From The Wonder Woman Soundtrack) [Official]
WaterTower Music

«Чудо-женщина» выйдет в российский прокат 1 июня 2017 года. Фильм расскажет о Диане Принс — воительнице с острова амазонок, которая отправилась на войну спасать мир. Сценарий картины основан на одноименных комиксах издательства DC Comics.

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Фото в анонсе: Byblos International Festival / AFP / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Byblos International Festival / AFP / Scanpix / LETA