Принцесса амазонок спасает мир: вышел финальный трейлер «Чудо-женщины»

Киностудия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер «Чудо-женщины». Премьера фильма состоится 1 июня 2017 года.

Wonder Woman — Rise of the Warrior [Official Final UK Trailer] Warner Bros. UK

Фильм снят по одноименной серии комиксов издательства DC. Картина расскажет о принцессе амазонок Диане, которая живет на острове с другими женщинами-воинами. В мире идет война, и над изолированным островом разбивается американский летчик. Он убеждает Диану отправиться на войну.

Главные роли в «Чудо-женщине» исполнили Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт и Юэн Бремнер. Режиссер картины — Пэтти Дженкинс.