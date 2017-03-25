Киностудия Warner Bros. показала первый трейлер фильма Зака Снайдера «Лига справедливости». В коротком ролике можно увидеть Бэтмена (его по-прежнему играет Бен Аффлек), Чудо-женщину, Аквамена, Флэша и других героев комиксов DC — но не Супермена. Впрочем, в самом фильме он появится.

Согласно сюжету фильма, Бэтмен собирает отряд из супергероев «Лига справедливости» для борьбы со злодеем Степпенвульфом. Фильм выйдет в прокат в ноябре 2017 года.