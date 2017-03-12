Меч к платью не подходит: вышел второй трейлер «Чудо-женщины»

Диалоги в трейлере получились, возможно, чересчур пафосными (чего стоит, например: «Именем добра, твоей тирании над этим миром пришел конец!»), но зато к визуальной части никаких претензий нет.

Фильм «Чудо-женщина» рассказывает о принцессе амазонок Диане, которая выросла на острове, заселенном женщинами-воинами. Над островом разбивается американский летчик, который рассказывает амазонкам, что во внешнем мире идет война. Диана покидает семью, убежденная, что может остановить войну. На войне девушка осознает свои способности и предназначение.

В России фильм «Чудо-женщина», снятый режиссером Пэтти Дженкинс, выйдет в прокат 1 июня.