Суперженщины Как героини комиксов превратились из жертв и подружек в спасительниц мира

1 июня в мировой прокат выходит «Чудо-женщина» по мотивам комиксов издательства DC Comics. Это будет первый за 12 лет фильм о супергероине. Ранее другая крупная студия — Marvel — объявила о начале работы над картиной «Капитан Марвел» о Кэрол Денверс из команды Мстителей, а также о планах экранизировать комикс о Девушке-белке. «Медуза» рассказывает, как супергероини появились и вышли на первый план в комиксах и кино.

Первые супергероини

На протяжении почти всей истории комиксов женщины играли в них скорее второстепенные роли: героини, нуждающейся в спасении и защите, привлекательной подружки главного героя или сексуальной злодейки. Первые комиксы были связаны с , возникшей в конце XIX века, а также с ее поджанром — . Многие сюжеты в палп-журналах были построены на сексуальной объективации. «Для этих жанров характерны беспомощные женщины», — объясняет историк-американист и журналист Кирилл Савинов. Авторы первых комиксов не могли представить, что женский персонаж может быть сильным и самостоятельным — это противоречило образу американской женщины 30-40-х годов.

Первые героини стали появляться в комиксах в конце 30-х годов. В 1937 году британский таблоид Wags опубликовал стрипы с Шиной — белокурой воительницей, живущей в джунглях. Через два года она стала первой героиней с собственной серией. Издательство Fiction House выпускало «Шину — королеву джунглей» вплоть до 1953 года. В 1955 году вышел одноименный сериал. Затем про историю о девушке, выросшей в джунглях и умеющей управлять животными, забыли почти на тридцать лет. В 1984 году вышла полнометражная картина «Шина — королева джунглей», которую признали одним из ста худших фильмов всех времен. Главную роль в ней исполнила звезда боевиков 80-х Таня Робертс. Критики называли фильм не просто плохим, но еще и утомительным, а сюжет описывали вот так: «полуголая Робертс верхом на зебре изображает из себя духовного лидера африканской деревни».

Sheena, Queen of the Jungle

1st female comic character to have her own title, 1937#MondayMotivation#BetterRoleModles@geekgirldiva pic.twitter.com/ilStmoPRKo — naomimonster (@naomimonster1) May 22, 2017

В начале 40-х годов начался Золотой век комиксов. В США появились крупные издательства, а художники придумали самых популярных героев — Супермена, Бэтмена, Капитана Америку. А также Мисс Фурию, Женщину-кошку и Чудо-женщину.

«Создатель Чудо-женщины Уильям Марстон сделал ее самой что ни на есть феминисткой. Он популяризировал психологию и был убежден, что женщины, в общем-то, лучше и честнее мужчин», — рассказал Савинов. В 50-х годах психиатр Фредерик Вертам выпустил книгу «Совращение невинных», в которой утверждал, что Чудо-женщина закладывает в девушках неправильные модели поведения, уводя их далеко от традиционного образа женщин, а в обществе амазонок психиатр видел лесбийский подтекст. Также Вертам заявлял, что Бэтмен и Робин — завуалированная гей-пара, что в те времена считалось недопустимым.

Несмотря на критику, Чудо-женщина стала самой популярной героиней вселенной DC Сomics, а также одним из пяти персонажей, чьи серии продолжились после окончания Второй мировой войны. Мисс Фурии повезло меньше: у нее была отдельная серия, но ее выпуском занимались пять разных издательств, сменяя друг друга на протяжении двадцати лет. В 1960 году отдельную серию закрыли, и Мисс Фурия осталась второстепенным персонажем.

The final Silver Age Wonder Woman issues; Diana marries Steve Trevor. pic.twitter.com/tNeioPTPFz — David Morgan (@StarCoreOne02) July 13, 2016

Самая удивительная ситуация сложилась с Женщиной-кошкой: за полвека она успела появиться во всех комиксах и фильмах, связанных с Бэтменом, превратиться из готемской преступницы в сторонницу Бэтмена, и обратно, и в итоге стала героиней отдельного фильма. По сюжету картины, Женщина-кошка — бедная художница, которую спасли кошки, хотя в комиксах она предстает сиротой с обостренным чувством справедливости, выросшей в неблагоприятном районе. При этом серия комиксов «Женщина-кошка» начала выходить только в 1993 году.

«Развитие этих женских персонажей произошло еще и потому, что самыми популярными послевоенными комиксами были не супергеройские истории, а жанровые вещи, в том числе и про любовь», — уверен Савинов.

RETRO: Tarpe Mills’ 1940s Pulp series, Miss Fury/Black Fury #Comics. —From The Bell Syndicate! pic.twitter.com/2LuCxqaFOq — The Comics Bolt ⚡️ (@ComicsBolt) June 21, 2016

В 60-е годы художники создали первые команды супергероев — «Фантастическую четверку», «Лигу справедливости», «Людей Икс» и «Мстителей». Наступил Серебряный век комиксов. «В командах всегда были девушки, и командная работа помогала им раскрыться как персонажам. Но на обложке первого выпуска „Фантастической четверки“ именно Женщина-невидимка нуждается в спасении, пусть в веревке и запутался Мистер Фантастик», — отмечает Савинов. Большинство героинь того времени раскрылись в современных киновселенных Marvel и DC Comics — Черная Вдова из «Мстителей», Шторм и Джина Грей из «Людей Икс».

@scottEweinberg The fact that none of the Fantastic Four movies ever used the giant monster from the cover of Issue #1 is unforgivable. pic.twitter.com/qrc3XRd7L5 — DoctorDoom (@Acidic_Heart) December 1, 2016

В это же время Marvel и DC Comics выпустили серии альтер-эго супергероев — женских персонажей, скопированных с популярных мужских. Это и до сих пор успешные Супердевушка, Женщина-Халк и Мисс Марвел, и менее популярные Железная женщина, Бэтвумен, Бэтгерл, Женщина-паук и Мисс Америка, оставшиеся в роли подружек супергероев. Возникновение таких героинь объясняется двумя причинами. Во-первых, «подружки» снимали любые подозрения о гомосексуальности героев, в которой их обвинял Вертам в своей книге (а вслед за ним и рассерженные родители). Во-вторых, таким образом издатели хотели привлечь новую молодую аудиторию.

I wonder how many She Hulk comics exist, and how long it would take me to read every single one. pic.twitter.com/PhC2N4prtp — James (@Honeymoons_Over) July 29, 2015

В 1984 году подразделение Columbia Pictures выпустило спин-офф истории про Супермена — «Супергерл». Фильм с треском провалился в прокате, а также получил премию за худшие главные роли. Кинокритик Роджер Эберт считал, что Хелен Слейтер, сыгравшая Супердевушку, — «лучшее, что было в фильме», а все остальное «просто позор».

Supergirl (1984) Official Trailer — Helen Slater, Faye Dunaway, Peter OʼToole Superhero Movie HD Movieclips Trailer Vault

В 80-е и 90-е года на первый план вышли злодейки. В 1987 году Дэйв Кокрум создал Мистик, в 1992 появилась главная негодяйка вселенной DC Comics Харли Квинн, в 1997 году — фильм «Бэтмен и Робин», рейтинги которого спасла Ума Турман и ее прекрасная, но коварная героиня по имени Ядовитый плющ.

Второстепенные персонажи становятся главными героинями сериалов

В XXI веке заметных экранизаций было всего две: «Женщина-кошка» с Холли Берри в главной роли и боевик про подружку Сорвиголовы и наемную убийцу «Электра», которую создатели фильма превратили из девушки со сложной судьбой в пуленепробиваемую машину для убийств.

Зато в 2015 году сразу несколько телеканалов выпустили сериалы про второстепенных персонажей вселенных DC и Marvel: «Агент Картер», «Джессика Джонс» и «Супергерл». Согласно комиксам, агент Пегги Картер - возлюбленная Капитана Америки, Джессика Джонс — неприметная одноклассница Человека-паука, а Супергерл — кузина Супермена, отправленная на Землю следить за братом. В сериалах девушки вышли на первый план и дали понять, что могут спасать мир ничуть не хуже героев. Кроме того, создатели сериала показали их и с обычной, не супергеройской стороны: Джессика Джонс «запивает» свои проблемы, а Пегги Картер постоянно доказывает коллегам-мужчинам, что может справиться со сложными миссиями.

Какие экранизации ждать в ближайшее время

1 июня в российский прокат выходит «Чудо-женщина» — первый за 12 лет полнометражный фильм про супергероиню. Над экранизацией работала Пэтти Дженкинс, режиссер драмы «Монстр» про серийную убийцу-лесбиянку.

Фильм расскажет о королеве амазонок Диане Принс, которая выросла на острове женщин-воинов, но отправилась воевать в Европу (и, конечно же, спасать мир). В следующий раз Чудо-женщина появится на экранах в «Лиге справедливости», которая должна выйти в ноябре 2017 года.

WONDER WOMAN — Rise of the Warrior [Official Final Trailer] Warner Bros. Pictures

Marvel не отстает от своих конкурентов — студия объявила о работе над двумя крупными экранизациями: «Капитан Марвел» и «Девушка-белка». В основу первого фильма легла серия комиксов «Мисс Марвел», вышедшая в 1977 году. Комикс рассказывал о Кэрол Денверс — бывшем агенте ЦРУ и гибриде человека и инопланетянина крии. Мировая премьера «Капитана Марвела» назначена на весну 2019 года. Главную роль исполнит Бри Ларсон.

Также Marvel планирует снять сериал «Новые воины», основанный на комиксах «Новые мстители», которые повествуют о новом поколении супергероев. Одной из главных героинь сериала станет Девушка-белка. Она обладает суперловкостью, а также умеет общаться с белками, которые помогают ей в различных ситуациях. Сценарий для «Новых воинов» напишет Кевин Бигель («Клиника»). Сериал выйдет в 2018 году в телевизионной сети Freeform.