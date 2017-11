Луи Си Кей — звезда стендапа и создатель успешного комедийного сериала «Луи», где он, по сути, играет самого себя. В скетчах комик проявляет особое внимание к теме сексуальных перверсий и мастурбации. В своем 2011 года он, в частности, говорил, что американцы готовы мастурбировать на что угодно, вплоть до ведущих новостей («Ну скажи еще раз „в Ливии…“ — кончу прямо на свой плоский телевизор») и подростков — поп-звезд. В сериале «Луи» есть эпизод, где главного героя представляют на телевидении как «Комика/Онаниста»: он выступает в защиту мастурбации и спорит с представительницей христианской организации, призывающей к запрету онанизма.

Фрагмент сериала «Луи». Там есть субтитры deejayPstar

9 ноября 2017 года The New York Times опубликовала свидетельства пяти женщин, по словам которых Луи Си Кей либо мастурбировал при них, либо предлагал им посмотреть на это. Участницы комедийного дуэта Дана Мин Гудман и Юлия Волов рассказали, что в 2002-м после их выступления на фестивале в Аспене комик пригласил обеих в свой номер: девушки хотели отпраздновать, а бары были закрыты — поэтому они согласились. Гудман и Волов не успели снять зимние куртки, как Луи Си Кей спросил, не против ли они, если он помастурбирует при них. Девушки подумали, что это шутка, и рассмеялись — однако Луи Си Кей разделся и действительно начал мастурбировать. Как утверждают участницы комедийного дуэта, от неожиданности они были «парализованы» и продолжали смеяться, пока комик не кончил себе на живот. После этого они сбежали.

Комик Эбби Шакнер в 2003 году позвонила Луи Си Кею, чтобы пригласить в свое шоу. Во время разговора тот принялся делиться своими сексуальными фантазиями и «говорил со страстью в голосе»; Шакнер слышала, что он мастурбирует, но не прервала разговор. Комик Ребекка Корри рассказала, что в 2005-м Луи Си Кей хотел помастурбировать напротив нее — она была против. Еще одна женщина анонимно рассказала, что в конце 1990-х комик просил ее посмотреть, как он мастурбирует, — и она согласилась.

Публикация в The New York Times не первый случай, когда Луи Си Кея обвиняют в мастурбации на людях. В 2012 году таблоид Gawker, не упоминая имени, рассказал о комике, который любит мастурбировать при женщинах, даже если они не заинтересованы в этом, и упоминал случай в гостинице в Аспене. Тогда комик Даг Стенхоуп в фейсбуке заявил, что речь идет о нем, однако в комментариях пользователи указывали на Луи Си Кея. В 2015-м тот же сайт Gawker опубликовал переписку анонима с человеком, отвечавшим с адреса louisck@ . Информатор издания написал Луи Си Кею, чтобы тот «перестал показывать член незаинтересованным и напуганным девушкам». В ответ с этого адреса попросили прислать телефон собеседника — в телефонном разговоре Луи Си Кей пытался выяснить, что именно известно его собеседнику.

Луи Си Кей либо игнорирует обвинения, либо отрицает все, что пишут в прессе. Он утверждает, что все это слухи. «Это слухи, вот что это такое, — заявил он на пресс-конференции в Торонто в сентябре 2017 года. — И если вы их распространяете, то лишь раздуваете их и делаете их реальными».

При этом в интервью NYT женщины, заявившие о поведении Луи Си Кея, рассказали, что непублично он извинялся перед ними. По словам Шакнер, которая слышала по телефону, как комик мастурбирует, он позвонил ей спустя шесть лет после того разговора и принес извинения; Шакнер извинения приняла. В 2015 году Луи Си Кей также позвонил Ребекке Корри, перед которой он якобы хотел помастурбировать десятью годами раньше. В разговоре он попросил прощения за то, что «разделся перед ней в ванной»; Корри ответила, что этого никогда не было; комик признался, что перепутал людей.

После публикации The New York Times телеканал HBO объявил, что прекращает работать с Луи Си Кеем. Его исключили из списка участников благотворительной программы «Night of Too Many Stars», которая должна выйти 18 ноября. Его выступления больше не будут показывать в сервисе HBO, который предоставляет «видео по запросу». Луи Си Кей также не появился в шоу Стивена Кольбера 9 ноября, в день выхода статьи NYT. Фильм «Я люблю тебя, папочка», премьера которого запланирована на 17 ноября, не выйдет в прокат.

Трейлер фильма «Я люблю тебя, папочка». Trailers Promos Teasers

По сюжету фильма престарелый режиссер влюбляется в несовершеннолетнюю дочь телепродюсера, которого играет Луи Си Кей. Персонаж комика старается предотвратить роман дочери, которую играет Хлоя Морец. Критики еще до публикации NYT о Луи Си Кее писали, что на фоне последних свидетельств о домогательствах в кинобизнесе картина «выглядит катастрофой».