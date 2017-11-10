«Я использовал свое влияние безответственно». Луи Си Кей признал правдивость обвинений в неподобающем сексуальном поведении

Стендап-комик Луи Си Кей опубликовал заявление в связи с рассказом нескольких комик-актрис о том, что в 1990-е и 2000-е годы он мастурбировал в их присутствии, опубликованным накануне в The New York Times.

Актер заявил, что эти истории — правда. Он сказал, что жалел о своих действиях, «пытался сделать из них выводы и убежать от них». «Теперь я знаю, какое воздействие они оказали. Вчера я узнал, как плохо было из-за меня этим женщинам, которые мной восхищались», — написал Луи Си Кей.

Он признал, что из-за его влияния в стендап-сообществе женщины, перед которыми он мастурбировал, не имели возможности говорить о случившемся, а когда пытались — люди не хотели их слушать. «Я не думал об этом, потому что мое положение позволяло не думать об этом», — сказал он, добавив, что «не прощает себя ни за что из этого».

Актер также написал, что его действия нанесли вред людям и компаниям, с которыми он работает, и что он ранил «свою семью, своих друзей, своих детей и их мать».

«Я провел свою долгую и счастливую карьеру разговаривая — и говоря все, что хотел. Теперь я сделаю шаг назад и буду слушать», — написал Луи Си Кей в конце текста.