«Я использовал свое влияние безответственно». Луи Си Кей признал правдивость обвинений в неподобающем сексуальном поведении

Variety
19:42, 10 ноября 2017

Стендап-комик Луи Си Кей опубликовал заявление в связи с рассказом нескольких комик-актрис о том, что в 1990-е и 2000-е годы он мастурбировал в их присутствии, опубликованным накануне в The New York Times.

Актер заявил, что эти истории — правда. Он сказал, что жалел о своих действиях, «пытался сделать из них выводы и убежать от них». «Теперь я знаю, какое воздействие они оказали. Вчера я узнал, как плохо было из-за меня этим женщинам, которые мной восхищались», — написал Луи Си Кей.

Он признал, что из-за его влияния в стендап-сообществе женщины, перед которыми он мастурбировал, не имели возможности говорить о случившемся, а когда пытались — люди не хотели их слушать. «Я не думал об этом, потому что мое положение позволяло не думать об этом», — сказал он, добавив, что «не прощает себя ни за что из этого».

Актер также написал, что его действия нанесли вред людям и компаниям, с которыми он работает, и что он ранил «свою семью, своих друзей, своих детей и их мать».

«Я провел свою долгую и счастливую карьеру разговаривая — и говоря все, что хотел. Теперь я сделаю шаг назад и буду слушать», — написал Луи Си Кей в конце текста.

«В то время я говорил себе, что все в порядке — потому что никогда не показывал женщине член, не спросив разрешения. Позже — слишком поздно — я понял, что если у тебя есть влияние, то просить человека посмотреть на твой член — это не вопрос, а создание проблемы для него. Мое влияние было в том, что эти женщины мной восхищались, и я использовал его безответственно», — написал актер. 

Variety
Луи Си Кей — один из самых известных стендап-комиков в мире. 9 ноября The New York Times опубликовала рассказы комик-актрис Даны Мин Гудман, Джулии Волов, Эбби Шакнер и Ребекки Корри о том, как он мастурбировал при них или просил об этом.
После этого HBO и Netflix прекратили существующие проекты с участием Си Кея, а прокатная компания решила не выпускать его новый фильм «Я люблю тебя, папочка».
Статья The New York Times о Луи Си Кее вышла вскоре после публикаций о продюсере Харви Вайшнтейне, которого десятки женщин обвинили в домогательствах и сексуальном насилии. Эти статьи спровоцировали публикации и про других известных актеров и режиссеров; в частности, несколько мужчин обвинили в сексуальных домогательствах актера Кевина Спейси.

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