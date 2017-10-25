Ко мне пристает начальник. Что делать?

1 . А в чем проблема? Попристает — и перестанет.

2 . В России эта проблема тоже есть?

3 . То есть статьи «за домогательства» в России нет?

4 . Что считается домогательством? Когда руки распускают? Или намеки тоже?

5 . Как отличить домогательство от флирта?

6 . Но если такой статьи в российском законодательстве нет, то наказать человека за домогательства невозможно?

7 . Собираюсь обратиться в суд. Что для этого нужно сделать?

8 . А если я не хочу увольняться или подавать в суд?