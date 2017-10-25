Ко мне пристает начальник. Что делать?
1
А в чем проблема? Попристает — и перестанет.
Это довольно частая проблема, и если на нее не обращать внимания, она не исчезнет. Например, в октябре десятки актрис и подчиненных рассказали о домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна. Оказалось, что женщины молчали об этом на протяжении десятилетий, опасаясь за свою карьеру и репутацию, — поэтому Вайнштейн продолжал так себя вести, чувствуя безнаказанность. Многие и вовсе не считают проблемой приставания начальства (или просто коллег, их все это тоже касается).
В докладе американской Комиссии по равным возможностям трудоустройства, опубликованном в 2016 году, говорится, что почти половина официальных жалоб на коллег — это жалобы на харассмент, причем чаще всего именно на сексуальные домогательства. При этом, как пишет Harvard Business Review, об этом сообщает лишь треть американок, столкнувшихся с домогательствами на рабочем месте. Остальные никому не рассказывают, так как боятся, что их застыдят или уволят.
Важно помнить, что жертвами домогательств могут быть не только женщины, но и мужчины (но, вероятно, они рассказывают об этом еще реже). И приставать могут люди как противоположного, так и своего пола.
2
В России эта проблема тоже есть?
Да, но о ее масштабах трудно судить. По данным российского портала SuperJob 2014 года, с домогательствами на рабочем месте сталкивались 11% женщин и 6% мужчин (а еще 6% и тех и других отказались отвечать на этот вопрос). Однако более актуальной статистики на эту тему нет — в том числе и потому, что сексуальные домогательства в России не считаются преступлением.
3
То есть статьи «за домогательства» в России нет?
Нет. Статьи о домогательствах нет даже в Кодексе об административных правонарушениях. Есть 133-я статья Уголовного кодекса — о понуждении к действиям cексуального характера с помощью шантажа или с использованием материальной или иной зависимости. Но в ней речь идет скорее о вынужденном половом акте (или других, именно физических действиях сексуального характера) и принуждениях к нему, а не о приставаниях на работе.
В 2014 году Госдума рассматривала законопроект, который должен был дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей «Домогательство». Речь в нем шла о «нежелательном поведении, приставаниях сексуального характера, попытке установления интимного контакта, ухаживаниях, сексуальных притязаниях в скрытой или явной форме, просьбах о сексуальных услугах, прочих словесных или физических действия сексуального характера, совершенные мужчиной в отношении женщины против ее воли». В качестве наказания авторы законопроекта предлагали приговаривать осужденных к штрафу от 30 до 50 тысяч рублей или отправлять на обязательные работы. При повторении инцидента сумма штрафа и количество часов должны были удвоиться. Однако комитет Госдумы законопроект не поддержал — сославшись на то, что определение домогательств в нем недостаточно ясное.
4
Что считается домогательством? Когда руки распускают? Или намеки тоже?
Намеки тоже. По определению американской Комиссии по равным возможностям трудоустройства, домогательства — это нежелательные сексуальные предложения, просьбы или требования сексуальных одолжений, разные слова или поступки сексуального характера. Все это влияет на условия труда, мешает сотруднику и создает недружелюбную, неприятную или оскорбительную атмосферу на работе.
В декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин прямо говорится, что сексуальное домогательство — это акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить женщинам физический, половой или психологический ущерб или страдания. Это же касается и мужчин.
5
Как отличить домогательство от флирта?
Как правило, люди хорошо чувствуют разницу. Но есть и несколько простых способов отличить флирт от домогательства. Если вас пугает или настораживает какое-то «игривое» высказывание или действие, если вы даете понять, что вам это не нравится, вас оценивают как бездушный секс-объект, не дают сказать «нет» и (или) это поведение неуместно в текущих обстоятельствах — все это домогательство.
Проще говоря, если какие-то высказывания или действия неприятны человеку и не прекращаются после его прямой просьбы, то это уже не флирт.
6
Но если такой статьи в российском законодательстве нет, то наказать человека за домогательства невозможно?
Возможно, но только если вам пришлось уволиться с работы из-за домогательств коллег или начальства. В таком случае российское трудовое законодательство позволяет обратиться в суд. Но в суде дело будут рассматривать не просто потому, что вы стали жертвой насилия или домогательств, а потому, что домогательства при приеме на работу, оплате труда, продвижении по службе и увольнении — это трудовая дискриминация. А дискриминация запрещена статьей 3 российского Трудового кодекса.
7
Собираюсь обратиться в суд. Что для этого нужно сделать?
Это зависит от того, что случилось. Если речь идет о принуждении к сексу или другим действиям сексуального характера (то есть статье 133 УК), то нужно написать заявление в полицию и добиваться возбуждения уголовного дела. Если же были ущемлены ваши трудовые права и вы хотите получить компенсацию за дискриминацию, то надо сразу подавать судебный иск. В обоих случаях можно подавать в суд иск по возмещению морального вреда (это статья 141 Гражданского кодекса): либо одновременно с «основным» иском или уголовным делом, либо после положительного решения суда в вашу пользу.
В любом случае вам обязательно понадобятся доказательства. Делайте скриншоты неподобающих сообщений от начальника, записывайте на диктофон его звонки и разговоры с вами на рабочем месте, снимайте это на видео, если удастся. Более того, давайте отпор открыто. Записывайте не только голос шефа, но и свой. Например, на записи должно быть слышно, как он делает вам сексуальные намеки или предложения, а вы громко отвечаете: «Я говорила вам, что мне это не нравится. Прекратите так делать».
Самый непростой с психологической точки зрения, но тем не менее важный шаг — открыто рассказывать о происходящем коллегам. Придется пересилить себя, не бояться и не стыдиться, хотя это непросто — поддержать в такой ситуации могут не все. Но это может принести пользу в суде: у вас будут свидетели, которые смогут подтвердить, что начальник приставал к вам против вашей воли.
8
А если я не хочу увольняться или подавать в суд?
Требуйте, чтобы начальник прекратил к вам приставать. Если он не прекращает, жалуйтесь в отдел кадров. Если человек делает вам сексуальные намеки или прикасается к вам и вам это не нравится, нужно сразу же корректно, но очень четко обозначить, что он нарушает ваши личные границы и вы против. Делать это нужно артикулированно и, опять же, желательно при коллегах. Не смущайтесь и не делайте вид, что вы ничего не замечаете, — это только развяжет начальнику руки.
Если это не помогает, то эффективнее всего будет пожаловаться специалисту отдела кадров или руководителю на уровень выше начальника. Расскажите им, что коллега ведет себя с вами некорпоративно и это мешает вам работать, покажите улики, если они есть, дайте понять, что если это не прекратится, вы предадите этот случай огласке. Возможно, после этого вам предложат перейти в другой отдел (вы сами тоже можете попросить вас перевести).
Во внутреннем кодексе поведения некоторых крупных компаний есть запрет на сексуальные домогательства на рабочем месте. Если в вашей компании это так, то вы имеете право просить увольнения этого сотрудника или наложения на него штрафов.
9
Что делать, если все это не помогло, а теперь начальник мне мстит и «выживает» из компании?
В таком случае лучше всего уволиться и не жалеть об этом — ситуация вряд ли исправится. Человек либо добровольно сам прекращает свои действия, либо его заставляют это сделать. Если ни того ни другого не произошло, повлиять на него вы действительно больше никак не сможете. Работать продуктивно, постоянно находясь в стрессе, скорее всего, будет очень трудно.
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала кандидата юридических наук и руководительницу проекта «Насилию.нет» Анну Ривину, президента коллегии московских адвокатов «Вердиктъ» Алексея Паршина и основательницу агентства социального рекрутинга Pruffi Алену Владимирскую.