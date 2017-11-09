Вайнштейн и Спейси якобы лечатся от «сексуальной зависимости». Разве такая зависимость бывает?
1
Что случилось?
По данным СМИ, продюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси, которых обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии, решили пройти лечение в реабилитационном центре Meadows. Учитывая специфику этого центра и характер обвинений, журналисты предполагают, что Вайнштейн и Спейси лечатся от «сексуальной зависимости» (sexual addiction).
2
Сексуальная зависимость? Такое бывает?
Это не официальный термин, но психиатры иногда им пользуются. В Международной классификации болезней (МКБ-10) это расстройство называется «повышенным половым влечением». В новой редакции, которая выйдет в 2018 году, «повышенное половое влечение», скорее всего, заменят на «расстройство компульсивного сексуального поведения».
3
И какие симптомы у этого расстройства?
Психиатр может заподозрить расстройство, если сексуальное поведение человека сильно мешает его повседневной жизни — на удовлетворение порывов уходит слишком много времени и сил и из-за этого возникают сложности с работой, учебой, личными отношениями. Еще один критерий такой: человек хочет себя контролировать, но постоянно срывается.
4
А как понять, что это именно болезнь? Может, человек просто не привык себе в чем-то отказывать.
Иногда врачу достаточно просто ответить на этот вопрос. Например, когда чрезмерная сексуальная активность возникает в период мании при биполярном расстройстве. Кроме того, известно, что к таким последствиям может привести терапия при болезни Паркинсона.
Но бывает, что ситуация куда менее очевидная — именно поэтому вокруг этой области психиатрии так много споров. Некоторые психиатры настаивали, что «гиперсексуальное расстройство» (по сути, аналог «повышенного полового влечения») следует включить в авторитетное американское Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM-5), которое в 2013 году выпустила Американская психиатрическая ассоциация. Однако в профессиональном сообществе нашлось много противников этой идеи.
Иногда очень сложно понять, в чем причина такого поведения человека — в особенностях его характера или в расстройстве. Более того, трудно бывает провести границу между нормальным поведением и патологическим. Осложняет дело и то, что, если на уровне профильной организации признать «повышенное половое влечение» расстройством, то это может стать широким полем для спекуляций. Например, некоторые специалисты считают, что здоровые люди уже сейчас используют такой термин для оправдания своих поступков.
Тем не менее эту проблему нельзя назвать надуманной: психиатры периодически сталкиваются с пациентами, качество жизни которых сильно страдает из-за навязчивых мыслей о сексе. Но сейчас врачи, как правило, предпочитают называть это проявлением уже описанных расстройств личности — например, обсессивно-компульсивного расстройства.
5
Как лечат людей, которые страдают от чрезмерного сексуального влечения?
Если есть какое-то основное заболевание, приводящее к таким симптомам, врачи занимаются именно им. Для менее очевидных случаев четких руководств нет. Обычно применяют психотерапию и некоторые препараты (например, антидепрессанты и нейролептики). В крайнем случае пациенту в некоторых странах могут предложить использовать химическую кастрацию — с помощью специальных препаратов подавляется выработка тестостерона у мужчин или эстрогена у женщин.
6
А в России лечат от «сексуальной зависимости»?
Да, но этот термин применяют редко. Врачи, с которыми общалась «Медуза», говорят, что в целом в России сексология развита плохо, квалифицированных специалистов мало. Есть случаи, когда пациенты пытаются самоорганизоваться для взаимоопомощи и, например, устраивают встречи «анонимных сексоголиков», но сложно сказать, насколько такой подход эффективен.