Вайнштейн и Спейси якобы лечатся от «сексуальной зависимости». Разве такая зависимость бывает?

Иногда врачу достаточно просто ответить на этот вопрос. Например, когда чрезмерная сексуальная активность возникает в период мании при биполярном расстройстве. Кроме того, известно, что к таким последствиям может привести терапия при болезни Паркинсона.

Но бывает, что ситуация куда менее очевидная — именно поэтому вокруг этой области психиатрии так много споров. Некоторые психиатры настаивали, что «гиперсексуальное расстройство» (по сути, аналог «повышенного полового влечения») следует включить в авторитетное американское Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM-5), которое в 2013 году выпустила Американская психиатрическая ассоциация. Однако в профессиональном сообществе нашлось много противников этой идеи.

Иногда очень сложно понять, в чем причина такого поведения человека — в особенностях его характера или в расстройстве. Более того, трудно бывает провести границу между нормальным поведением и патологическим. Осложняет дело и то, что, если на уровне профильной организации признать «повышенное половое влечение» расстройством, то это может стать широким полем для спекуляций. Например, некоторые специалисты считают, что здоровые люди уже сейчас используют такой термин для оправдания своих поступков.

Тем не менее эту проблему нельзя назвать надуманной: психиатры периодически сталкиваются с пациентами, качество жизни которых сильно страдает из-за навязчивых мыслей о сексе. Но сейчас врачи, как правило, предпочитают называть это проявлением уже описанных расстройств личности — например, обсессивно-компульсивного расстройства.