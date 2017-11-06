Кевин Спейси отправился на реабилитацию. В ту же клинику, что и Харви Вайнштейн
Голливудский актер Кевин Спейси после обвинений в сексуальных домогательствах отправился в клинику в Аризоне, где сейчас проходит лечение продюсер Харви Вайнштейн. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет Daily Mail.
Спейси, по утверждению Daily Mail, прибыл в клинику в конце первой недели ноября. Вайнштейн, как сообщается, был также замечен в Финиксе, в пригороде которого находится учреждение.
Клиника Meadows специализируется на лечении зависимостей, в том числе сексуальных. Как отмечает издание, ранее там проходили лечение другие знаменитости.
Представители Спейси не ответили на запрос издания.
В октябре 2017 года несколько актеров обвинили Кевина Спейси в домогательствах и попытках изнасилования. Первые из описанных случаев, как утверждается, происходили в 1980-х годах, но о непристойном поведении актера также анонимно рассказали члены съемочной группы сериала «Карточный домик». Спейси в ответ открыто объявил, что он гей, но добавил, что не помнит об упомянутых случаях.
Съемки «Карточного домика» были приостановлены после первых заявлений против Спейси, сервис Netflix объявил, что актер не появится в последнем сезоне сериала.
Обвинения в адрес Спейси появились вскоре после того, как десятки актрис и других сотрудниц съемочных групп обвинили в домогательствах и изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. После обвинений Вайнштейна отстранили от работы в созданной им продюсерской компании.
Против Вайнштейна и Спейси начаты полицейские расследования, пока им не предъявлены формальные обвинения.