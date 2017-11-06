Кевин Спейси отправился на реабилитацию. В ту же клинику, что и Харви Вайнштейн

Голливудский актер Кевин Спейси после обвинений в сексуальных домогательствах отправился в клинику в Аризоне, где сейчас проходит лечение продюсер Харви Вайнштейн. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет Daily Mail.

Спейси, по утверждению Daily Mail, прибыл в клинику в конце первой недели ноября. Вайнштейн, как сообщается, был также замечен в Финиксе, в пригороде которого находится учреждение.

Клиника Meadows специализируется на лечении зависимостей, в том числе сексуальных. Как отмечает издание, ранее там проходили лечение другие знаменитости.

Представители Спейси не ответили на запрос издания.