Главу Amazon Studios отстранили после обвинений в сексуальных домогательствах

Телевизионная и кинокомпания Amazon Studios отстранила от занимаемой должности гендиректора Роя Прайса, которого один из продюсеров обвинила в сексуальных домогательствах. В компании заявили, что Прайс отправлен в отпуск на время разбирательства.

Обвинения против Прайса выдвинула Айса Хакетт — дочь писателя-фантаста Филипа Дика, которая продюсирует в компании телешоу по его романам («Человек в высоком замке» и «Электрические сны Филипа Дика»).

По утверждению Хакетт, 10 июля 2015 года после презентации на Comic-Con она познакомилась с Прайсом и они оказались в одном такси. Там гендиректор студии начал настойчиво предлагать ей заняться сексом, на что Хакетт ответила, что она женатая лесбиянка и у нее есть дети.

Хакетт сообщила о случившемся руководству студии, те наняли независимого следователя. Об итогах расследования Хакетт ничего не сообщили, но она больше не видела Прайса на презентациях своих телешоу.

Продюсер в интервью The Hollywood Reporter особо отметила, что рассказать об этом случае ее побудил скандал вокруг Харви Вайнштейна.

Одновременно с публикацией интервью актриса Роуз Макгоуэн написала, что сообщала Прайсу о том, как Вайнштейн домогался ее и призвала основателя Amazon Джеффа Безоса «перестать финансировать насильников».

На это в Amazon Studios ответили, что изучают вопрос о продлении отношений с компанией братьев Вайнштейн.