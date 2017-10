Главу Amazon Studios отстранили после обвинений в сексуальных домогательствах

В начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщин на домогательства со стороны Харви Вайнштейна. Часть жалоб была улажена в досудебном порядке на протяжении последних 30 лет.

Всего обвинения против Вайнштейна выдвинули около 30 женщин, полиция Нью-Йорка уже возобновила уголовное производство по одному из эпизодов. Харви Вайнштейна отстранили от руководства продюсерской компанией.