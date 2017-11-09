Кевина Спейси вырежут из «Всех денег мира». Его сцены переснимут с участием Кристофера Пламмера

Deadline
07:54, 9 ноября 2017
Требует подтверждения

Режиссер Ридли Скотт и киностудия Sony Pictures вырежут все сцены с участием Кевина Спейси из уже готового фильма «Все деньги мира» и переснимут их с новым актером — Кристофером Пламмером, пишет Deadline.

Режиссер и продюсеры решились на этот шаг из-за опасений, что скандал вокруг Кевина Спейси может навредить сборам фильма в прокате и его шансам получить награды на кинофестивалях.

Ожидается, что пересъемки начнутся немедленно. В них будут задействованы Марк Уолберг и Мишель Уильямс, которые играли в сценах с Кевином Спейси. Съемочная группа намерена завершить работу до запланированной даты выхода фильма в прокат — 22 декабря.

По данным Deadline, Спейси работал на съемочной площадке фильма от 8 до 10 дней. Издание отмечает, что до релиза съемочной группе надо не только переснять сцены с участием Спейси и перемонтировать фильм, но и сделать новые рекламные материалы.

Фильм режиссера Ридли Скотта «Все деньги мира» рассказывает о похищении внука американского миллиардера Жана Пола Гетти в 1973 году. Лента входит в число самых ожидаемых премьер сезона.
Ранее Sony Pictures отменила премьеру «Всех денег мира» на фестивале Американского института киноискусства (AFI Fest) в Лос-Анджелесе. Студия пояснила, что «было бы неприемлемо устраивать празднование в это трудное время». Фильм должны были показать в последний день фестиваля 16 ноября.
В конце октября — начале ноября несколько человек рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси. По неофициальным данным, полиция Лондона начала расследование в отношении актера по одному из обвинений. Сам Спейси отправился на реабилитацию в ту же клинику в Аризоне, где проходит лечение продюсер Харви Вайнштейн, также обвиненный в сексуальных домогательствах.
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