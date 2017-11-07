Sony отменила показ фильма «Все деньги мира» с Кевином Спейси на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Киностудия Sony Pictures отменила премьеру фильма «Все деньги мира» на фестивале Американского института киноискусства (AFI Fest) в Лос-Анджелесе после того, как Кевина Спейси, сыгравшего в этой ленте, заподозрили в сексуальных домогательствах. «Все деньги мира» планировалось показать 16 ноября — в последний день фестиваля.

В заявлении, обнародованном Sony Pictures, говорится, что «было бы неприемлемо устраивать празднование в это трудное время».

Фильм — это коллективная работа, подчеркнули в Sony Pictures. Над лентой «Все деньги мира» работали более 800 человек, говорится в заявлении, и было бы «большой несправедливостью наказывать их всех из-за проступка одного актера, сыгравшего роль второго плана».

Выход фильма в широкий прокат, сообщила киностудия, по-прежнему намечен на 22 декабря.