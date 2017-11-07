Sony отменила показ фильма «Все деньги мира» с Кевином Спейси на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Associated Press
06:31, 7 ноября 2017
Надежный источник

Киностудия Sony Pictures отменила премьеру фильма «Все деньги мира» на фестивале Американского института киноискусства (AFI Fest) в Лос-Анджелесе после того, как Кевина Спейси, сыгравшего в этой ленте, заподозрили в сексуальных домогательствах. «Все деньги мира» планировалось показать 16 ноября — в последний день фестиваля.

В заявлении, обнародованном Sony Pictures, говорится, что «было бы неприемлемо устраивать празднование в это трудное время».

Фильм — это коллективная работа, подчеркнули в Sony Pictures. Над лентой «Все деньги мира» работали более 800 человек, говорится в заявлении, и было бы «большой несправедливостью наказывать их всех из-за проступка одного актера, сыгравшего роль второго плана».

Выход фильма в широкий прокат, сообщила киностудия, по-прежнему намечен на 22 декабря.

Оргкомитет AFI Fest поддержал решение Sony перенести премьеру для того, чтобы «воздать должное тысячам людей, работавшим над этим фильмом, в подходящее время и в подходящей обстановке» (англ.яз).

Associated Press
«Все деньги мира» — фильм режиссера Ридли Скотта, в котором, помимо Кевина Спейси, сыграли, в числе прочих, Марк Уолберг и Мишель Уильямс. Лента рассказывает о похищении внука американского миллиардера Жана Пола Гетти в начале XX века. «Все деньги мира» входит в число самых ожидаемых премьер сезона.
В конце октября — начале ноября несколько человек рассказали о сексуальных домогательствах и попытках изнасилования со стороны Кевина Спейси. Некоторые из обвинивших Спейси утверждают, что подверглись домогательствам в несовершеннолетнем возрасте.
Съемки сериала «Карточный домик», где Спейси играет одну из главных ролей, были приостановлены. Полиция Лондона начала в отношении актера расследование о нападении сексуального характера.

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