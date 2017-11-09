Жена телеведущей Эллен Дедженерес рассказала о домогательствах со стороны Стивена Сигала

Актриса Порша де Росси, жена американской телеведущей Эллен Дедженерес, рассказала о домогательствах со стороны актера Стивена Сигала во время проб для одного из его фильмов.

По словам де России, Сигал позвал ее для финальных проб в свой офис, объяснив это важностью «химии» между актерами за кадром. «Он посадил меня и расстегнул свои кожаные штаны. Я убежала и позвонила своему агенту. Она невозмутимо ответила: „Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе“», — написала Росси в твиттере.

Когда это произошло и для какого фильма это были пробы, де Росси не уточнила.

В начале ноября актриса Джулианна Маргулис («Хорошая жена», «Скорая помощь») рассказала, что в конце 1980-х директор по кастингу позвала ее в отель на встречу с Сигалом. В отеле директора по кастингу не оказалась, и она поднялась к Сигалу одна. Там актер показал ей пистолет, после чего она, по своим словам, с криком убежала. По словам Маргулис, в 1996 году из-за опыта встречи с Сигалом она решила не заходить одна в номер к Харви Вайнштейну, куда ее привела ассистентка продюсера.

Ранее о непристойном поведении Сигала во время проб рассказали актриса и журналистка Лиза Гэрреро и актриса Рэй Дон Чонг.